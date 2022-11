GFVip, Patrizia Rossetti e Wilma Goich negative: “Presto rientreranno in casa” Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato che Patrizia Rossetti e Wilma Goich sono negative e potranno rientrare in Casa quanto prima.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da quando il Covid è arrivato anche nella dimora di Cinecittà, alcuni dei concorrenti stanno vivendo la partecipazione al reality a distanza, chiusi nelle stanze d'albergo in attesa che l'infezione passi. Nella puntata dello show in onda lunedì 21 novembre, però, è arrivata anche una buona notizia, due delle gieffine in quarantena si sono negativizzate, ovvero Patrizia Rosetti e Wilma Goich.

L'annuncio di Alfonso Signorini

L'annuncio è stato dato in diretta da Alfonso Signorini che ha attirato l'attenzione dei vip in un momento in cui il gruppo dei positivi era in collegamento, per poter intervenire sulle questioni riguardanti i loro compagni d'avventura ogniqualvolta il conduttore volesse chiamarli in causa. Il conduttore, quindi, dichiara: "Vi do una bella notizia, visto che sono collegati, Patrizia e Wilma sono negative e prestissimo torneranno nella casa" con tanto di applauso da parte dei restanti che, quindi, non vedono l'ora di riabbracciare i coinquilini che ormai da qualche settimana sono lontani dalle dinamiche casalinghe.

La preoccupazione de Daniele Dal Moro

Nelle ultime ore in Casa aleggiava una certa preoccupazione per le condizioni di Daniele Dal Moro che ha passato una brutta nottata, finendo per allontanarsi dal loft di Cinecittà. In molti hanno pensato potesse trattarsi di Covid, ma l'ex tronista ha fatto ritorno dai suoi coinquilini dicendo che è stato sottoposto a delle analisi, ma che dopo essersi riposato era riuscito a riprendere le forze. L'ultimo ad aver contratto il virus, in ordine di tempo, è stato Alberto De Pisis che, infatti, due giorni fa, dopo il consueto tampone a cui tutti i gieffini si sottopongono a causa del piccolo focolaio che si è venuto a creare nella casa, è risultato positivo e si è dovuto allontanare. Finora, nessuno dei vip che hanno fatto al quarantena, ha manifestato sintomi gravi.