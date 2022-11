Alberto De Pisis positivo al Covid al GF Vip, Giaele De Donà: “Ogni giorno perdiamo concorrenti” Aumentano i contagi al Grande Fratello Vip. Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni di salute sono buone, ma ha dovuto lasciare la casa. Salgono a sei i vipponi in isolamento.

Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid 19. Il concorrente del Grande Fratello Vip si aggiunge ai vipponi costretti a uscire dalla casa e ad andare in isolamento. La notizia, confermata dal comunicato ufficiale, è stata ampiamente commentata dai gieffini. In tanti – chi con preoccupazione, chi con una punta di ironia – hanno provato a ricordare l'ultimo contatto avuto con il loro compagno d'avventura.

Alberto De Pisis positivo al Covid, le condizioni di salute

Il Grande Fratello Vip, con un comunicato, ha confermato la positività al Covid di Alberto De Pisis e ha rassicurato circa le sue condizioni di salute: "In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile".

Il commento di Giaele e Micol

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati invitati a riunirsi nella stanza da letto, probabilmente per potere procedere alla sanificazione della casa. Giaele ha commentato: "Alberto è andato a fare un tampone e non è più tornato, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato". Dunque, i tamponi effettuati in mattinata, hanno evidenziato che anche Alberto De Pisis è stato contagiato. I commenti non si sono fatti attendere. Edoardo Tavassi ha fatto sapere: "Io gli ho dato un bacio sulla guancia", Micol Incorvaia ha ironizzato: "Io me lo sono limonato". Giaele De Donà ha paragonato questa edizione del Grande Fratello Vip a Squid Game: "È Squid Game. L'ultimo che rimane vince". E ha aggiunto: "Ogni giorno perdiamo concorrenti".

Focolaio Covid al GF Vip, salgono a 6 i concorrenti positivi

Alberto De Pisis, dunque, si è aggiunto ai concorrenti che hanno dovuto mettere in pausa il loro percorso nella casa perché risultati positivi al Covid 19. Al momento, risultano in isolamento oltre a lui, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Contagiata anche la concorrente Pamela Prati, ma che è già stata eliminata. Lunedì 21 novembre, durante l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini di certo fornirà degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dei concorrenti contagiati.