Daniele Dal Moro rientra al GF dopo essere scomparso per un giorno: “Sono stato male nella notte”

A cura di Elisabetta Murina

Daniele Dal Moro è riapparso nella casa del Grande Fratello Vip dopo essere sparito per diverse ore dalle telecamere. Sui social erano sicuri che il concorrenti avesse il Covid, vista anche la sua vicinanza a Wilma Goich (attualmente positiva e in isolamento), ma ora è certo che non sia così. Il modello ha raccontato ai compagni di essere stato male durante la notte, pur senza entrare nei dettagli riguardo a quello che ha avuto.

Daniele Dal Moro torna in Casa dopo la "sparizione"

Daniele Dal Moro è riapparso in Casa dopo essere sparito per diverse ore e ha raccontato solo in parte cosa ha avuto questa mattina. Al suo rientro in camera da letto c'erano Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia che gli hanno fatto una serie di domande. Il modello però è stato piuttosto vago e ha preferito non entrare nel dettaglio. "Non posso dire niente, dico solo che sono andato a letto alle nove e mezza", si sente in un video diffuso su Twitter in cui però l'audio non è totalmente chiaro. E ancora: "No ora non sono raffreddato, sì un malessere fisico"

L'ipotesi Daniele Dal Moro positivo al Covid

Daniele Dal Moro nelle scorse ore non è stato bene e gli autori del GF Vip lo hanno chiamato in confessionale. Da quel momento è sparito dagli occhi attenti delle telecamere e, quando gli altri concorrenti parlavano di lui, la regia era solita cambiare inquadratura. Sui social diversi utenti credevano fosse risultato positivo al Covid, anche per via della vicinanza a Wilma Goich (attualmente in isolamento). Addirittura pare che in un video Luciano Punzo parlasse del modello facendo il gesto di una flebo. Ancora rimane una sorta di mistero su quanto sia realmente accaduto a Dal Moro, ma quel che è certo è che non ha contratto il virus. Forse nella puntata di questa sera, 21 novembre, Alfonso Signorini toglierà ogni dubbio.