GF, Taylor Mega incontra l’amica Giaele De Donà: “Sei un diamante, non bigiotteria. Puoi dare tanto” Taylor Mega al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua migliore amica Giaele De Donà, con cui ha un rapporto speciale. La modella ha poi salutato anche un altro amico, Alberto De Pisis, e incontrato Edaordo Tavassi, che la vede come la sua donna ideale.

Taylor Mega è stata ospite della puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina è arrivata in casa per fare una sorpresa alla sua migliore amica Giaele De Donà e all'amico Alberto De Pisis. A gradire la sua presenza anche Edoardo Tavassi, che non ha mai nascosto una certa ammirazione verso di lei.

L'incontro tra Edoardo Tavassi e Taylor Mega

Edoardo Tavassi ha più volte detto che Taylor Mega è la sua donna ideale. Così questa sera Alfonso Signorini ha deciso di fargliela incontrare per la prima volta. "É un ospite che mi fa ridere, è molto simpatico, è anche un bel ragazzo.Poi ci sa fare, è romano", ha detto la modella non appena ha incontrato il concorrente. Il diretto interessato è rimasto senza parole e, per scherzare, si è inginocchiato e le ha chiesto la mano. Poi ha detto, indicando la porta rossa: "Quanto sei bella, sei stupenda. Entri? Sei ironica, hai fatto finta che io ti piacessi. Sei il prototipo della mia donna ideale". Alfonso Signorini le ha poi chiesto se Edoardo potrebbe avere qualche possibilità con lei. "Magari sì", è stata la sua rispsota.

L'incontro tra Giaele De Donà e Taylor Mega

Taylro Mega è poi entrata in giardino per incontrare la sua migliore amica, con cui ha trascorso diversi momenti (anche intimi) la scorsa estate. "La vedevo come una dea, c'è stato qualcosa con lei", ha confessato la concorrente del GF Vip. La modella ha poi invitato Giaele De Donà a viversi questa esperienza e a lasciarsi andare al 100% perché crede che ancora non sia totalmente se stessa nella Casa:

Sei stupenda, hai un carattere assurdo e mi sono affezionata a te per questo. Sei forte, tenace, intelligente. Sei un diamante, non bigiotteria. Devi essere questo qua dentro. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. La Giaele che conosco io può dare tantissimo sia alle persone che la guardano da fuori che a quelle dentro.

Taylor Mega si collega con Alberto De Pisis in quarantena

Taylor Mega ha anche potuto parlare con Alberto De Pisis, suo caro amico, con il quale ha avuto un rapporto intimo. Anche nel suo caso, il consiglio è stato quello di farsi vedere per come è realmente:

Secondo me non ti stai mostrando tanto quanto ti stai dando con me. Tu dovresti farti vedere per quello che sei, sei un animale da palcoscenico, come Giaele. Hai le tue frecciatine che sono belle piccanti e invece qui vedo che ti tieni molto.

Alberto ha concluso, rivolgendosi a Signorini: "Se Taylor entra una settimana, io non mi trattengo più".