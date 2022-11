Wilma Goich gelosa di Nikita per le carezze a Daniele Dal Moro: “Sono un carro armato, la schiaccio” Wilma Goich dopo aver confessato di provare interesse per Daniele Dal Moro al GF Vip, stamattina ha commentato le attenzioni di Nikita Pelizon per l’ex tronista: “Io sono un carro armato, deve stare attenta perché la schiaccio”.

Un altra donna del Grande Fratello Vip è attratta da Daniele Dal Moro ed è gelosa del rapporto che il concorrente ha con Nikita Pelizon. E stavolta la protagonista non è Elenoire Ferruzzi, bensì Wilma Goich. Ieri sera la cantante ha fatto alcune dichiarazioni inaspettate: ha ammesso apertamente di provare attrazione per l'ex tronista con il quale ha trascorso molto tempo nella Casa, raccontando di sentirsi di nuovo viva grazie a lui. I 45 anni di differenza non la spaventano, "non escludo alcuna possibilità" ha dichiarato. Ma se ieri sera sosteneva di non essere gelosa, stamattina la questione si sarebbe capovolta. La Vip si è infastidita per le carezze di Nikita a Daniele.

La gelosia di Wilma Goich

Wilma Goich è gelosa di Nikita Pelizon. Questa mattina al risveglio, mentre era in cucina con Sarah Altobello, ha commentato un episodio di ieri sera quando Nikita Pelizon ha accarezzato Daniele Dal Moro sul viso, mentre erano seduti vicini. "Ora devo capirla questa novità, quella che gli fa i grattini da ieri" sono state le sue parole. In un secondo momento ha aggiunto: "Lui era seduto, lei si è seduta vicino a lui con quello sguardo…Tutta una provocazione. Io sono un carro armato, lei deve stare attenta perché la schiaccio. E sai come? Ora vado da lui, lo guardo e gli dico "mi viene da vomitare".

Cosa ha raccontato su Daniele Dal Moro

Ieri sera ha dichiarato per la prima volta di provare attrazione per Daniele Dal Moro. La cantante ha raccontato a sorpresa di provare qualcosa che non provava da molti anni: "Mi ha risvegliata, non ho escluso alcuna possibilità ma bisogna essere in due". 45 anni di differenza li dividono, ma "sia io che lui abbiamo detto che se avessimo avuto meno anni di differenza saremmo stati insieme". La Vip sostiene che si capiscono con un solo sguardo, lui la avrebbe invitata a "uscire a cena una volta fuori".