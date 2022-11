Wilma Goich sul bacio a Daniele Dal Moro: “Ci hanno costretto, non pretendo nessuna storia” In puntata, Alfonso Signorini chiede conto alla coppia del loro rapporto speciale. “Sappiamo bene qual è il limite”, spiega Daniele. “Non pretendo una storia”, aggiunge Wilma che sullo scambio passionale avvenuto tra loro in confessionale fa un passo indietro.

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare del rapporto speciale tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. Nella Casa hanno trovato un'ottima sintonia, arrivando a confidarsi della propria vita privata come con nessun altro. In puntata però, Wilma fa un passo indietro rispetto a quanto ha raccontato in confessionale, ammettendo che il bacio tra loro non è stato altro che una forzatura da parte degli autori.

I sentimenti di Wilma per Daniele Del Moro

"Sono vent'anni che sono da sola, mi sono riscoperta viva. Ho ritrovato la voglia di amare. Ho riscoperto sentimenti che erano assopiti", ha raccontato Wilma Goich in settimana, come mostrano le clip. La complicità e l'affetto nutriti per Daniele sono qualcosa di speciale che hanno su di lei un effetto positivo. La quarantena a causa del Covid l'ha fatta riflettere sui suoi sentimenti e una volta rientrata è stata accolta con entusiasmo dal suo amico speciale. Non è passato indifferente il bacio che si sono scambiati in confessionale, che ha fatto parecchio discutere finendo nel mirino di Patrizia Rossetti che più volte ha messo nero su bianco la loro differenza di età.

Il passo indietro di Wilma Goich

In puntata, Alfonso Signorini chiede conto alla coppia del loro rapporto. "Siamo due persone grandi e vaccinate", spiega Daniele. "Sappiamo bene cos'è l'amore e fin dove possiamo spingerci. Anche a me è capitato raramente di trovare una sintonia simile, a Wilma ho detto cose che non ho raccontato neanche ai miei genitori. Questo però non deve essere un ostacolo". Messa alle strette, Wilma ci tiene a mettere in chiaro che al di là di questo affetto non si aspetta nulla di più: "Non pretendo una storia d'amore, ho detto che questo sentimento mi ha fatta rinascere". Poi, sollecitata dal conduttore su quanto successo in confessionale, rivela: "Il bacio? Ci hanno costretto".