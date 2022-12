Wilma Goich accusa Edoardo Vianello: “Ha messo zizzania anche tra me e mia figlia” Wilma Goich confida ai gieffini che l’ex marito, Edoardo Vianello, ha cercato più volte di mettere zizzania tra lei e la figlia, raccontandole cose non vere.

A cura di Ilaria Costabile

Continua la querelle a distanza tra Wilma Goich e l'ex marito Edoardo Vianello. I due, da quando la cantante è entrata al Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di rinfacciarsi alcune cose del passato, inerenti alla loro vita matrimoniale. La gieffina, però, ha dichiarato che in più occasioni il cantante è stato sul punto di creare incomprensioni anche quando la figlia era ancora viva.

Le accuse a Edoardo Vianello

Wilma Goich, quindi, confida agli altri inquilini di aver dovuto affrontare parecchie difficoltà nel suo matrimonio, sebbene abbia vissuto degli anni particolarmente intensi. Tra i motivi di discussione tra lei e suo marito, c'era anche l'abitudine di lui nel dichiarare cose non vere che hanno rischiato di compromettere anche il rapporto con sua figlia:

Noi abbiamo passato anni di felicità e amore incredibile nonostante le corna. Anche quando era viva mia figlia è riuscito a mettere zizzania tra me e lei dicendo cose non vere, che io poi ho sementito categoricamente. La memoria non lo aiuta a ricordare ed è simpatico, è da Edoardo Vianello. Io non dimentico anche alla mia età.

Wilma Goich smentisce l'ex marito

Altra questione spinosa sulla quale si sono confrontati è la fedeltà che l'uno ha portato all'altro negli anni della loro unione. Secondo la cantante, infatti, è stata lei a dover sopportare le scappatelle del marito per diversi anni, mentre lui in un'intervista a DiPiù e anche nel libro autobiografico pubblicato da poco, ha dichiarato che Wilma non avrebbe disdegnato la compagnia di altri uomini anche quando era ancora sposata. La gieffina, però, ha nuovamente smentito quanto dichiarato da lui: