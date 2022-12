Edoardo Vianello: “Fu Wilma Goich a tradirmi con un altro uomo, mi disse di amarlo” Wilma Goich ha sempre sostenuto che il matrimonio con Edoardo Vianello è finito per via dei tradimenti dell’ex marito. Ora il cantante di Abbronzatissima racconta la sua versione dei fatti: “Mi sono concesso qualche scappatella, ma tra noi è finita perché lei amava un altro uomo”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ora presa sentimentalmente dall’amicizia speciale con Daniele Dal Moro, Wilma Goich ha un passato amoroso piuttosto travagliato. In passato è stata sposata con Edoardo Vianello e dai 14 anni di amore è nata la figlia Susanna, morta prematuramente a causa di una malattia. Goich ha sempre dichiarato che il loro matrimonio è finito per via di un tradimento di Vianello, che ora che l’ex moglie è nella Casa del GFvip ha voluto chiarire la situazione con la sua versione dei fatti.

Le rivelazioni dell’ex marito di Wilma sulla fine del matrimonio

“Tra noi due è finita perché lei aveva un altro”, ha messo in chiaro il cantante di Abbronzatissima in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi. Il matrimonio per me non era in discussione fino al giorno in cui mia moglie mi disse di aver finalmente capito il vero significato della parola amore. Mi disse di non amare più me, ma un altro uomo”, ha messo nero su bianco. Una rivelazione che ribalta quanto la cantante ha sempre sostenuto. “Ricordo che rimasi di sasso, chiamai la madre di Wilma pregandola di convincere la figlia a non fare scelte sbagliate”.

Come reagirà Wilma Goich alle parole di Edoardo Vianello

Stando al racconto del cantante dunque, la ragione starebbe nel mezzo, ma le cose non starebbero come Wilma le ha sempre raccontate. Anzi, Vianello avrebbe tentato più volte di ricucire il rapporto dopo i tradimenti reciproci: “Volevo disperatamente salvare la nostra unione, ma l’intervento di mia suocera peggiorò la situazione”, ha raccontato al settimanale. “Alla fine la rottura fu inevitabile, ma io e Wilma continuammo a vivere insieme per altri quattro anni, da separati in casa”, prosegue nell’intervista. “L’atmosfera era cambiata, la vedevo sesso piangere. Lei andò in un altro appartamento con la madre, ma io facevo di tutto per dimostrarle il mio affetto”. Come reagirà Goich a queste parole? Non è escluso che una replica le venga chiesta direttamente da Signorini nella prossima puntata del GFVip in onda lunedì 5 dicembre.