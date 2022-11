Demi Moore compie 60 anni: gli auguri dell’ex marito Bruce Willis e della sua attuale compagna Demi Moore festeggia i suoi 60 anni. L’attrice ha ricevuto un augurio molto speciale da parte di Bruce Willis e di Emma Heming, sua attuale moglie.

A cura di Daniela Seclì

Classe 1962, venerdì 11 novembre Demi Moore ha compiuto 60 anni. L'attrice, amatissima per avere interpretato film di grande successo come Ghost – Fantasma, Proposta indecente, Striptease e Soldato Jane, è stata travolta da una valanga di auguri. Tra i tanti messaggi anche quello di Bruce Willis e Emma Heming.

Gli auguri di Bruce Willis

Demi Moore è stata sposata con Bruce Willis dal 1987 al 2000. Dal loro amore sono nate le figlie Rumer Glenn, Scout e Tallulah. Cinque anni dopo il divorzio, l'attrice ha sposato Ashton Kutcher a cui ha detto addio nel 2013. Anche Bruce Willis ha voltato pagina e nel 2009 ha sposato Emma Heming. Proprio quest'ultima ha fatto gli auguri a Demi Moore per il suo compleanno, anche da parte dell'ex marito che sta affrontando alcuni problemi di salute: "Buon compleanno Demi Moore, ti amiamo dentro e fuori". La coppia compare in foto, in posa con la biografia di Demi Moore intitolata, appunto, "Inside out".

I problemi di salute di Bruce Willis

Lo scorso marzo, Demi Moore e Emma Heming hanno annunciato che Bruce Willis si sarebbe preso una pausa dalla sua carriera di attore, per curare i suoi problemi di salute. Le due donne hanno tracciato il ritratto di una famiglia unita nel comune intento di stringersi attorno a Willis e aiutarlo a superare questo momento difficile:

