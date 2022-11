Pamela Prati compie gli anni, gli auguri di Marco Bellavia e la risposta divertita della showgirl Pamela Prati compie gli anni e per festeggiare si concede una cena con gli amici più stretti. Arrivano anche gli auguri social di Marco Bellavia che, a quanto pare, è intenzionato a raggiungerla.

A cura di Ilaria Costabile

Pamela Prati compie 64 anni, un compleanno importante per la showgirl che dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, è ritornata alla sua vita di sempre, pronta a circondarsi delle persone che più le vogliono bene. Ed ecco che festeggia questa giornata circondata dai suoi amici, più cari che appaiono anche nelle storie pubblicate su Instagram. Ed è proprio sui social che arriva anche un messaggio speciale, quello di Marco Bellavia, pronto a raggiungerla per brindare ancora una volta insieme.

Gli auguri di Marco Bellavia e la risposta di Pamela Prati

Una torta di compleanno al cioccolato, con lamponi e candeline a forma di cuore in bella vista, rigorosamente rosse. Così Pamela Prati conclude una cena gourmet in compagnia delle persone a lei più care, che hanno festeggiato con lei un evento bello e importante. La showgirl ringrazia chi le è stato accanto in questa serata di festa e pubblica una foto che la ritrae sorridente intenta a brindare, poco prima di soffiare ed esprimere il famoso desiderio. E se il suo sogno fosse quello di un amore sincero, può essere che la ex gieffina non debba poi aspettare così tanto, dal momento che arrivano velocissimi gli auguri di Marco Bellavia che utilizzando lo scatto diffuso dalla Prati le scrive: "Buon Compleanno Pamy…Arrivo". Non tarda ad arrivare la risposta della festeggiata che, infatti, commentando il post scrive: "Ti aspettiamo Bellavia".

Il flirt tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Insomma, sembrerebbe proprio che tra i due ex gieffini la conoscenza stia continuando anche fuori la Casa di Cinecittà. Entrambi avevano manifestato un certo interesse reciproco, con Marco Bellavia che pare avesse corteggiato anche in passato la star del Bagaglino, la quale nella casa più spiata d'Italia non aveva rinnegato la sua vicinanza. Ed è così che, all'uscita di lei dal reality, ad aspettarla in studio c'era proprio l'ex beniamino di Bim Bum Bam, che l'accolta in un caloroso abbraccio e rubandole anche un bacio, sebbene ad alcuni non sia sembrato così spontaneo. Sembra, quindi, che l'amore stia trionfando.