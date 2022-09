Spunta il messaggio che Marco Bellavia ha inviato a Pamela Prati nel 2016: “Sei sempre più bella” Al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha scovato un messaggio che Marco Bellavia ha inviato a Pamela Prati nel 2016 e che dimostra che l’interesse che ha per la showgirl è nato ben prima dell’esperienza nel reality.

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 26 settembre, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla simpatia che sembra esserci tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Ha chiesto alla showgirl di raggiungere la mystery room e all'ex volto di Bim Bum Bam di recarsi in confessionale. Ecco cosa è emerso.

Pamela Prati e il corteggiamento di Marco Bellavia

Pamela Prati, interrogata sul rapporto con Marco Bellavia, inizialmente ha ironizzato: "Ti avevo chiesto Brad Pitt, ma non mi hai accontentata". Poi, ha visto un video in cui in confessionale Marco ammetteva: "Mi piace Pamela, è una bella donna" e ha aggiunto di avere un interesse per lei da più di 20 anni. Anche Prati ha avuto belle parole per il suo compagno d'avventura, dicendo di trovarlo "molto dolce" e "molto timido". In diretta, riguardo a questa conoscenza, Pamela Prati ha dichiarato: "È molto bello essere corteggiati. Charlie mi ha detto che Marco ha un debole per me da tanto tempo. Se mi interessa il suo corteggiamento? Sì".

Al GF Vip nascono i BelPrati

Mentre i social già fanno il tifo per i BelPrati, Marco Bellavia ha riconfermato il suo interesse ad approfondire la conoscenza di Pamela Prati: "Sì, sono sinceramente attratto da lei, la sua storia mi piace molto e poi è bellissima. La sto conoscendo. Non è una dichiarazione d'amore, ma la sto conoscendo. Non è uno scherzo. Sono single, ma non è Stranamore questo. Giorno dopo giorno si vedrà". Marco Bellavia, poi ha raggiunto Pamela Prati in mystery room. Ha ballato con lei, poi, sono tornati dagli altri concorrenti. Ma le sorprese non sono finite.

Il messaggio che Marco Bellavia ha inviato a Pamela Prati 6 anni fa

Alfonso Signorini ha scovato un messaggio che dimostra come l'interesse di Marco Bellavia nei confronti di Pamela Prati risalga a diversi anni fa e non sia nato nella casa del GF Vip. Il conduttore ha mostrato al pubblico ciò che l'uomo ha scritto alla showgirl nel 2016, ben 6 anni fa, e ha lanciato una frecciatina a Pamela: "È un messaggio che tu non hai mai aperto, perché ne riceverai a migliaia. Probabilmente avrai aperto solo quello di Mark Caltagirone perché sei sfigata. Guarda cosa ti ha scritto". Ecco il testo del messaggio:

Bella che sei, sempre più bella, ci siamo conosciuti anni fa…Mediaset. Ora sei il top. Complimenti! Volevo dirtelo! MB

Non resta che attendere i prossimi sviluppi. Pamela Prati potrebbe trovare finalmente l'amore.