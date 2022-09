Gf Vip, Marco Bellavia a Pamela Prati: “Sono 20 anni che ti guardo, hai bisogno di un uomo come me” Marco Bellavia continua a corteggiare Pamela Prati al Grande Fratello Vip. “Sono vent’anni che guardo le tue storie”, ha ammesso l’uomo per poi lanciarsi in un consiglio: “Hai bisogno di un uomo come me”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Bellavia sembrerebbe sempre più deciso a conquistare Pamela Prati, sua coinquilina al Grande Fratello Vip. L’ex conduttore di Bim Bum Bam continua a fare pressing sulla showgirl e qualche ora fa ha addirittura invitato i loro compagni di gioco a lasciarlo più spesso solo con Pamela per avere la possibilità di poterla corteggiare. Bellavia ha deciso di scoprire immediatamente le carte e di approfittare del fatto che Prati si dichiari single. Dopo la finta storia d’amore con Mark Caltagirone, la showgirl sembrerebbe non avere avuto altri legami sentimentali. In quello spazio vuoto spera di introdursi, con pazienza e determinazione, proprio Marco.

Marco Bellavia ammette di spiare Pamela Prati su Instagram

A dimostrare che l’interesse di Bellavia nei confronti della Prati sarebbe genuino e non frutto di una costruzione maturata nella Casa del Gf Vip è l’ammissione che l’uomo ha fatto qualche ora fa. Parlando con Pamela, il conduttore le ha chiesto da dove avesse registrato le Instagram story postate dal mare questa estate. “Come mai guardi le mie storie?”, ha chiesto immediatamente Pamela e Marco ha ammesso: “Sono 20 anni che guardo le tue storie”. Quell’allusione dimostra che Bellavia si era già informato da mesi rispetto alle attività di Pamela, tanto da potersi giocare questa carta. E tanta attenzione sembra arerebbe avere colpito la showgirl.

Marco Bellavia in pressing su Pamela Prati

Poco più tardi, Bellavia ha deciso di affondare e ha apertamente consigliato a Pamela di dargli una opportunità: “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più. Tu hai bisogno di uno come me”. Per il momento, Prati non si sbilancia. Non è chiaro se l’interesse del coinquilino sia ricambiato ma più volte la showgirl ha dimostrato un certo piacere nell’accogliere il suo corteggiamento. C’è un altro Marco (Bellavia, non più Caltagirone), all’orizzonte per la showgirl?