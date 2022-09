Marco Bellavia e l’interesse per Pamela Prati al GF Vip: “Fantastica, è tutta da scoprire” Nella casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha iniziato a mostrare un interesse per Pamela Prati, confessando di trovarla una donna “tutta da scoprire”. Non sembra della stessa idea la showgirl, che spiega: “Sono single da cinque anni per scelta”.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le conoscenze tra concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta Marco Bellavia, conduttore ed attore che ha varcato la porta Rossa nella puntata del 22 settembre, non ha nascosto il suo interesse per la showgirl Pamela Prati, definendola una donna "tutta da scoprire".

Cosa pensa Marco Bellavia di Pamela Prati

In un momento di relax in giardino, Pamela Prati e Marco Bellavia hanno iniziato a conoscersi. Con loro anche Sofia Giaele, che ha chiesto all'attore se fosse sposato. "No, sono single", è stata la sua risposta. Ad ascoltare anche la soubrette sarda, che ha ribattuto: "Non penso di essere il tuo tipo". A sorpresa invece, la new entry del reality ha confessato: "Pamela? Fantastica perché è tutta da scoprire". E ha poi aggiunto: "Ieri l'ho spaventata perché volevo dormire con lei, lei avrà pensato ‘che vuole questo'?".

La reazione di Pamela Prati

Davanti alle avanches del coinquilino, la showgirl ha voluto quasi mettere le mani avanti e ha chiarito la sua situazione sentimentale: "Sono single da cinque anni. È una mia scelta. Sto bene cosi da sola e voglio anche restarci". Ma Marco Bellavia non sembra intenzionato arrendersi, tanto che invita Pamela Prati a non precludersi niente. "Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così", ha concluso la showgirl, che ad Alfonso Signorini aveva promesso che sarebbe tornata a parlare della questione Mark Caltagirone e del finto matrimonio che ha riempito per più di un anno le pagine di gossip. La showgirl troverà un nuovo amore o farà chiarezza sul suo burrascoso passato sentimentale? Nel frattempo Sofia Giaele, che da poco è convolata a nozze con un imprenditore più grande di lei, si è detta disponibile a "fare da Cupido" ai due coinquilini.