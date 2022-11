Silvia Toffanin contro Pamela Prati: “È più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia?” Silvia Toffanin ha lanciato una frecciata a Pamela Prati durante l’intervista a Orietta Berti negli studi di Verissimo. “Ma chi ci crede? Secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia?”, ha chiesto all’opinionista del GF Vip 7, tornando sugli infelici trascorsi con la showgirl, che abbandonò il suo studio per evitare di chiamare il chiacchierato compagno.

Silvia Toffanin ha lanciato una frecciata a Pamela Prati durante l'intervista a Orietta Berti negli studi di Verissimo. Inevitabilmente, parlando del racconto della Prati al Grande Fratello Vip, la mente è incappata negli infelici trascorsi con la showgirl, che abbandonò proprio lo studio di Verissimo per evitare di chiamare il chiacchierato compagno su richiesta della conduttrice. Quest'ultima spalancò le braccia e si disse basita, incrociando a malapena gli occhi di Eliana Michelazzo, ospite sugli spalti.

"Pamela Prati ha raccontato la sua storia e gliel’ho detto che col cuore posso esserle vicino, con la mente no. Perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere, capisci? Ma forse è un’idea che mi sono fatta io" ha dichiarato Orietta Berti nel corso dell'intervista, dopo aver visto i momenti cult di questa edizione, inclusi quelli in cui aveva mostrato il suo dissenso a Pamela Prati ancora in Casa. "Io che appena mi commuovo mi viene giù il rimmel e lei che piange fiumi di lacrime non le viene mai giù niente", questa la frase contenuta nel primo frame, poi a seguire: "Non offendiamo la parola diva perché offendiamo le vere dive. L'unica diva in Italia può essere Mina", in riferimento alla collana sfoggiata dalla showgirl con la scritta Diva in caps lock.

"No ma nemmeno io ci credo, Orietta. Ma chi ci crede? Anzi, secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o con Marco Bellavia? Perché, più o meno stiamo lì…." ha replicato Silvia Toffanin, "Non lo so, non mi pronuncio, questo lo deciderà il pubblico, perché non è mica scemo" ha sentenziato la Berti, trovando pieno sostegno nelle ultime parole, sarcastiche e rassegnate, della padrona di casa: "Esattamente, lo scopriremo solo vivendo!".

Leggi anche Pamela Prati e Mark Caltagirone, il conto del matrimonio finisce in tribunale