Pamela Prati: "Marco Bellavia è un uomo perbene, spero possa nascere qualcosa di speciale"

A cura di Ilaria Costabile

Pamela Prati è uscita raggiante dalla casa più spiata d'Italia, il suo contributo al Grande Fratello Vip non è passato inosservato e la sua esperienza nel reality di Canale 5 potrebbe averle lasciato qualcosa da coltivare anche nella vita lontano dai riflettori. Si tratta dell'incontro con Marco Bellavia, i due sembra che davvero si siano trovati dopo essersi a lungo cercati e, come racconta la showgirl al settimanale Chi, non è escluso che tra loro non possa nascere qualcosa di bello.

Pamela Prati soddisfatta del suo percorso al GF

Dopo i trascorsi mediatici che hanno visto protagonista Pamela Prati negli ultimi anni, non era scontato che il suo percorso nella casa di Cinecittà fosse così lineare, e invece la showgirl ha rivelato di essere soddisfatta di come siano andate le cose:

Per quel che mi riguarda, ho vinto la mia battaglia. Una battaglia che va al di là di qualsiasi podio o riconoscimento. Sono entrata nella Casa con mille paure, dubbi, incertezze. Sono uscita, invece, felice e con un sorriso pieno di vita. Come se da quel giorno fosse iniziata, ancora una volta un’altra vita.

La conoscenza con Marco Bellavia

L'esperienza nel reality le ha regalato una conoscenza inaspettata, supportata anche dal pubblico che ha seguito l'evolversi di questo flirt con molta attenzione. Marco Bellavia e Pamela Prati, per i fan conosciuti anche come BelPrati, potrebbero diventare una coppia? È una domanda a cui la gieffina ha risposto, parlando di quello che pensa del suo ex compagno d'avventura, da sempre attento e premuroso:

Una persona speciale, luminosa, piena di vita. Un uomo perbene, garbato, elegante. Un uomo d’altra tempi. Mi piacerebbe conoscerlo, frequentarlo e viverlo appieno, visto che, per ora, non abbiamo avuto ancora modo. Nella Casa abbiamo avuto poco tempo e, una volta uscita, ho avuto la sfortuna di contrarre il Covid, ma una cosa è certa: io, lì dentro, non ho mai bluffato. Eppure, anche lì, non mi ha mai lasciata sola: messaggi. Telefonate, fiori.

Pamela Prati e il desiderio di qualcosa di speciale

Su come si evolverà la loro conoscenza Pamela Prati non si sbilancia, ammettendo che in questo momento della sua vita sente di poter decidere in tranquillità: "Stiamo cercando di conoscerci meglio. In maniera sana, pulita, pura. Siamo molto più simili di quanto avremmo mai immaginato. Ora staremo a vedere. Abbiamo l’età giusta per fare le migliori valutazioni". La showgirl non rinnega, però, che desidera qualcosa di unico: