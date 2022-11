Pamela Prati eliminata al GF Vip: “Grazie a Marco Bellavia i miei occhi sono tornati a ridere” Pamela Prati, eliminata al televoto, lascia la Casa del Grande Fratello Vip e il primo pensiero è quello dedicato a Marco Bellavia: “I miei occhi non ridevano così da troppo tempo”.

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

La partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip chiude il cerchio, regalando a Pamela Prati il “Marco” che avrebbe a lungo sognato. Non si chiama Caltagirone, ma Bellavia, compagno dei gioco conosciuto nelle sue prime settimane nella Casa di Cinecittà. Abbandonato il reality per effetto del televoto, Pamela è tornata a riappropriarsi del suo account Instagram ed è proprio a Bellavia che si è rivolta nel suo primo post dopo la “cattività”.

Il primo post di Pamela Prati dopo il Gf Vip

“Eccomi, finalmente ho ripreso possesso del telefono e riesco a scrivervi”, ha scritto Prati condividendo la foto scattata in studio con Bellavia che per settimane le ha fatto una corte serrata, “Credetemi non è facile descrivere quello che sento, una felicità mista a nostalgia: uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete date dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma sopratutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici. Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova”. Quindi, i ringraziamenti:

Grazie ad Alfonso Signorini, mi hai preso per mano e mi hai accompagnata in un percorso alle volte difficile ma che mi ha regalato emozioni indimenticabili. Grazie alla mia Famiglia e ai miei amici, non ho mai sentito la loro assenza perché erano sempre con me, sono fortunata ad avervi accanto. Grazie a te, Bellavia. I miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo.Vi abbraccio forte uno ad uno. La vostra Pami.

Il bacio tra Pamela Prati e Marco Bellavia

Che cosa accadrà adesso tra Marco Bellavia e Pamela Prati? La showgirl, arrivata in studio subito dopo la sua eliminazione dalla Casa, è corsa incontro a Marco dopo averlo visto entrare in studio e, a sorpresa, l’ha baciato. Un gesto che ha colto di sorpresa perfino il conduttore Alfonso Signorini.