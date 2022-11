Grande Fratello Vip 2022, Pamela Prati eliminata: nominati Charlie, George, Patrizia e Wilma Pamela Prati è stata eliminata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 10 novembre 2022. Ad andare win nomination sono stati Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

A cura di Stefania Rocco

È stata Pamela Prati a dovere abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip nella puntata del 10 novembre 2022. In nomination con Giaele De Donà e Attilio Romita. A dovere andare in nomination in vista della puntata di lunedì prossimo, invece, sono Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Nel corso della puntata è stato approfondito il rapporto, pare terminato, tra Giaele e Antonino, mentre Lucas Salatino ha ricevuto la sorpresa della fidanzata Soraia e Pamela Prati, una volta in studio, ha baciato Marco Bellavia.

Chi è stato eliminato nella puntata del 10 novembre 2022, le percentuali

Pamela Prati è stata eliminata nel corso della puntata del GF Vip del 10 novembre 2022. A salvarla è stato il 27,4% dei votanti, contro il 34,8% che ha votato per Attilio Romita e il 37,6% che ha votato per Giaele, risultata essere la preferita di questa manche. Le percentuali di voto sono state comunicate al pubblico in questo modo:

Giaele De Donà 38%

Attilio Romita 35%

Pamela Prati 27%

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti votati per l’immunità concessa nella Casa sono Daniele Dal Moro, Luca Salatino e Antonella Fiordelisi. Orietta Berti ha salvato Giaele mentre Sonia Bruganelli ha salvato Antonino Spinalbese. La prima nomination palese è stata quella di Alberto che ha votato Charlie: “Questa mattina si è svegliato con una sbloccata”. Edoardo ha nominato Wilma Goich. Patrizia Rossetti ha votato Charlie: “Spero non se la prenda”. George: “Voto Charlie perché non abbiamo un bellissimo rapporto”. Charlie ha nominato Attilio: “Non è stato generoso”. Nikita ha nominato Patrizia. Anche Attilio l’ha nominata: “Spero questo sia l’ultimo atto di ostilità”. Wilma: “Nomino Edoardo perché il nome non mi piace”. La prima a fare la nomination segreta è stata Antonella: “Nomino Wilma perché credo mi abbia nominato in passato”. Antonino: “Nomino Nikita, non mi piace”. Daniele ha nominato Alberto De Pisis mentre Giaele ha dato il suo voto a George. L’ultima nomination è stata quella di Luca: “George perché lo sento meno vicino”. A finire al televoto in vista della puntata di lunedì 14 novembre sono stati Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. I quattro dovrebbero sfidarsi per l’elezione del preferito ma Alfonso Signorini ha anticipato che potrebbero esserci degli imprevisti circa gli effetti del televoto.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 10 novembre 2022

La puntata del GF Vip del 10 novembre 2022 si è aperta con l’ammonizione di Soraia a Luca Salatino. Gli ha chiesto di smettere di piangere e cominciare a giocare sul serio oppure di abbandonare la Casa. Spazio al rapporto tra Antonella ed Edoardo. Molti sono i concorrenti che non credono alla buonafede di Fiordelisi, compresa l’opinionista Sonia Bruganelli che con Antonella ha litigato. Spazio anche ai sentimenti nascenti di Antonino nei confronti di Oriana e alla sorpresa ricevuta da Giaele, che ha potuto incontrare il padre. Infine il conduttore si è concentrato sulle difficoltà di Attilio Romita e ha spinto Pamela Prati e Marco Bellavia a scambiarsi un bacio in studio.