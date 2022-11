Nessuno crede ad Antonella ed Edoardo, Signorini: “Sembra tutto una sceneggiatura scritta” L’affaire Donnalisi è sempre più controverso. In molti non credono alla verità del rapporto, secondo Sonia Bruganelli spinto a tavolino dai genitori di Antonella perché abbia successo al GFVip. Volano stracci con l’opinionista, poi tra Fiodelisi e Micol, ex di Edoardo che rivela una versione inaspettata della loro storia d’amore.

A cura di Giulia Turco

Prosegue la soap opera tra Antonella Fiodelisi ed Edoardo Donnamaria, che nel frattempo si è arricchita di personaggi. Non solo Antonino Spinalbese, nemico di lui e confidente di lei, non solo le minacciose bionde della casa tra le quali anche Micol Incorvaia, ex fidanzata di Donnamaria. Da quando è entrato in gioco anche Gianluca Benincasa, fidanzato o ex della Fiordelisi, gli equilibri non sono più gli stessi.

Le spiegazioni di Antonella Fiodelisi

Dopo l’incontro con Gianluca, Antonella ha perso la bussola. In puntata, vanno in onda le lacrime piante tra le braccia di Antonino e il suo continuo rimuginare su quella storia che non sembra mai essere stata chiusa davvero. Il suo interesse per Edoardo inizia a scricchiolare, soprattutto agli occhi del pubblico, sempre più perplesso davanti ai dubbi della concorrente, tanto da pensare che con Gianluca sia stato stretto un accordo: mentire sulla fine del loro amore per trovare successo all’interno del programma. Se ne fa portavoce Alfonso Signorini, che in puntata azzarda: “Sembra abbiate messo a punto una sceneggiatura da vivere nella Casa”. Eppure Antonella ribadisce la sua versione dei fatti, nonostante in confessionale abbia ammesso di aver avuto rapporti fisici con Gianluca fino allo scorso luglio.

Ci siamo lasciati perché io non ero sicura della nostra relazione. Io l’ho sempre visto come un amico, poi ci siamo fidanzati, ma poi sono tornata a vederlo come un amico. Ho sofferto perché ho perso la sua amicizia.

L’elemento disturbante di Micol Incorvaia

Nella dinamica altro elemento disturbante è quello di Micol, che in settimana si è sfogata in confessionale rivelando una versione diversa della sua storia d'amore con Edoardo. Lo accusa di aver minimizzato i fatti, quando la realtà è che Donnamaria sarebbe stato molto preso di lei fino all'ultimo e l'avrebbe pregata di non interrompere la loro frequentazione. Ne nasce uno scontro con il diretto interessato e con Antonella, che prende malissimo le ultime rivelazioni. "Sei falsa e una persona cattiva", la accusa. Poi, minaccia Edoardo di voler proseguire il suo percorso da sola.

Volano stracci tra Antonella e Sonia Bruganelli

Tra coloro che non credono ai Donnalisi c'è senz'altro Sonia Bruganelli. "Sono rimasta sconvolta soprattutto da un padre che entra nella Casa e dice alla figlia ‘Io e mamma siamo Donnalisi’", dice insinuando che la famiglia Fiodelisi sia per lo più interessata alla visibilità della figlia. Sostiene, inoltre, che Antonella si conceda molto di rado ad Edoardo. Lei la accusa di non seguire quanto accade in settimana. "Non ti devi nemmeno paragonare a me. "Don't compare to me, you’re not on my level", la mette a tacere l'opinionista. "Seguo tutto, so fare il mio lavoro, sono a Mediaset da 20 anni".