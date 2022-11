“Don’t compare yourself to me”: nella lite con Antonella Fiordelisi, Sonia ha citato Naomi Campbell Con la frase “Don’t compare yourself to me, you are not on my level” rivolta da Sonia Bruganelli ad Antonella Fiordelisi è una citazione di Naomi Campbell nell’iconico scontro con Nicole Trunfio a The Face Australia.

A cura di Stefania Rocco

Naomi Campbell arriva al Grande Fratello Vip grazie a Sonia Bruganelli che ha citato l’iconico scontro con Nicole Trunfio a The Face Australia durante la discussione con Antonella Fiordelisi consumatasi nel corso della puntata andata in onda il 10 novembre. Le due si sono mostrate infastidite l’una nei confronti dell’altra durante il blocco della puntata dedicato al rapporto tra l’infuencer e il fidanzato Edoardo Donnamaria. “Dato che fai l’opinionista, è giusto che tu segua non solo le puntate ma anche il daytime su Mediaset Extra”, l’ha rimbeccata la concorrente e Sonia, che osserva attentamente le dirette del GF fin dall’inizio di questa edizione, ha risposto: “

Non lo devi dire a me, tesoro. Non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me. Vuoi che te lo dica in inglese? Don’t compare yourself to me. You are not on my level”.

Lo scontro tra Naomi Campbell e Nicole Trunfio a The Face Australia

Con la frase in inglese rivolta da Sonia ad Antonella, l’opinionista ha citato la super top model Naomi Campbell durante l’iconico scontro con la modella Nicole Trunfio a The Face Australia. Era il 2014 e Naomi, offesa per essere stata sottilmente descritta come un personaggio ormai ai margini del mondo della moda per questione anagrafiche, aveva risposto alla collega ricordandole il suo scintillante passato da diva della passerella.

Sonia Bruganelli ad Antonella Fiordelisi: “Con Edoardo per copione”

Sonia, affrontando in diretta Antonella durante la puntata del GF Vip, ha ammesso apertamente di non credere al suo interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria: “Secondo me Antonella ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare, che sta portando avanti. Quando ha rivisto il suo ex fidanzato, non è rimasta in silenzio per rispetto o per amore, ma perché aveva paura di quello di poteva dire Gianluca”. Quindi, ha spiegato i motivi che l’hanno indotta a non credere alla buona fede di Antonella e che c’entrano con il suo incontro con il padre Stefano: “Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra dentro la Casa e dice alla figlia, di un ragazzo che conosce da 40 giorni, ‘Io e mamma siamo dei Donnalisi’. È come dire che fuori funziona”.