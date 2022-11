Antonella Fiordelisi confessa ad Edoardo: “Mi fai impazzire, sono possessiva ma per me sei unico” Antonella è fuori controllo per la sua gelosia e durante la notte pretende un confronto con Edoardo: “Sono possessiva, devo regolarmi. Possiamo resettare tutto? Per me sei il più bello del mondo e voglio stare con te lo giuro, ma voglio che mi cerchi anche tu”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiordelisi è sempre più cotta di Edoardo. Gli ultimi ingressi femminili nella Casa del GFVip hanno suscitato in lei una reazione inaspettata, una gelosia fuori controllo, che sembra averle dato le certezze che le mancavano. Al tempo stesso però a fare un passo indietro è Edoardo, che non ha gradito gli atteggiamenti irascibili di Antonella. Lei, durante una confessione privata, cerca di farsi perdonare.

Le confessioni notturne di Antonella ad Edoardo

In piena notte Antonella non riesce a dormire. Avrebbe voluto che fosse Edoardo a cercare un confronto con lei, ma lui non lo ha fatto. Così decide di affrontare di pancia l'argomento e, tirandolo sotto al piumone nel tentativo di non farsi raggiungere da telecamere e microfoni gli dice: "Parliamo ora, non domani, altrimenti non dormo. Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te, per questo volevo evitare il tutto dall'inizio".

Edoardo è distante. "Tu mi fai avere mille emozioni al minuto, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo. Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”.

La gelosia fuori controllo di Antonella Fiordelisi

Da qualche giorno a questa parte il rapporto tra Antonella e Edoardo è totalmente cambiato. Se prima era lui a cercarla, mentre lei si faceva desiderare, gli ultimi ingressi l'hanno mandata letteralmente nel pallone. Ad infastidirla, in particolare, è la presenza di Micol Incorvaia che ha avuto una storia con Edoardo, e di Oriana Marzoli, influencer venezuelana particolarmente eccentrica nel mostrare il proprio corpo. È diventata virale la risposta piccata di lei, quando Antonella infastidita le ha chiesto di non fare ginnastica davanti a tutti in costume da bagno: "Mi alleno come ca**o mi pare".