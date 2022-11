La ginnastica in costume di Oriana Marzoli infastidisce Antonella: “Mi alleno come ca**o mi pare” L’allenamento bollente di Oriana Marzoli fa infuriare Antonella Fiordelisi, che sta perdendo il controllo per via della gelosia. Teme che il suo rapporto esclusivo con Edoardo possa venire minacciato dalle nuove inquiline: “Ora la sistemo io, Barbie”.

A cura di Giulia Turco

La presenza di Oriana Marzoli nella Casa del GFVip è sempre più ingombrante per Antonella Fiordelisi, così come quella della ex fiamma di Edoardo Micol Incorvaia. Le due bionde stanno facendo letteralmente morire di gelosia la concorrente che sente minacciata la sua relazione finora esclusiva con Edoardo.

L'allenamento bollente di Oriana Marzoli

Mentre Micol sta entrando nelle dinamiche a passo felpato, ben più audace è l’influencer venezuelana pronta a scatenare l’inferno nella Casa. Dal giorno uno della sua esperienza Oriana ha deciso di riscrivere nuove regole tra gli inquilini, mettendosi sin da subito in mostra con il suo fisico mozzafiato. All’ora di pranzo ha ben pensato di fare po’ di movimento in costume da bagno. L’allenamento ha fatto parecchio infuriare Antonella, che ha sbottato: “Ma per forza qua si devono allenare?”. Edoardo ha risposto ironico: “Sì perché se no non le vedi il cu*o”. “Con il pantaloncino però magari”, ha aggiunto Antonella invitandola a vestirci. Orina però non ci sta e mostra subito di che pasta è fatta: “Mi alleno come ca**o mi pare”, risponde per le rime. Nel mezzo, l’ironia di Vipponi che hanno subito sdrammatizzato: “Scintille!”.

Antonella sempre più irascibile per la gelosia

Poche ore di convivenza e la gelosia di Antonella Fiordelisi per le ultime arrivate è già fuori controllo. “Prima è successo che sono andata in confessionale e quella ragazza, come si chiama? Oriana? Si è avvicinata ad Edoardo dicendogli ‘Fai il tuo percorso’’”, ha confessato alle sue alleate più strette. “Questa già rompe le palle, vabbè. Questa la sistemo io, tranquilla. Già gliel’ho detto. Non si preoccupasse Barbie”. Anche il rapporto con lo stesso Edoardo sta subendo degli scossoni. Durante una conversazione con Patrizia Rossetti, pur di far valere le sue ragioni Antonella lo zittisce e le parte persino lo schiaffo: “Ti stai zitto?”. Lui non la prende benissimo, ma pur col sorriso replica: “Oh ma che ca**o fai? Ma che sei scema?”.