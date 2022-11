Gf Vip, Giaele: “Brad aiuta concretamente la mia famiglia”, e il padre le consiglia di rispettarlo L’allontanamento di Antonino Spinalbese ha convinto Giaele De Donà a ripensare al rapporto con il marito Brad, messo da parte durante questa esperienza al Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giaele De Donà potrebbe avere deciso definitivamente di mettere un punto al suo rapporto con Antonino Spinalbese, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lettera ricevuta dal marito Brad, Giaele non è riuscita a staccarsi dall’ex di Belén Rodrigiuez. Lo ha fatto Antonino al suo posto, provando a prendere le distanze e avvicinandosi a Oriana Marzoli. In diretta nella puntata del 10 novembre, Giaele ha fatto sapere di volere interrompere quel rapporto:

Ci tengo a essere sincera e a mettere un punto. A me Antonino piace, mi è nato questo interesse in questa Casa dato anche dal gioco. Ma i sentimenti per mio marito sono altri, quello è amore. Rosico, lo ammetto, quando vedo Antonino e Oriana. Io e lui ci siamo detti delle cose importanti. Mi diceva di svegliarlo quando stavo male, che la nostra amicizia sarebbe continuata anche fuori. Sono cose alle quali do un valore. Adesso è arrivato a non parlarmi più. Capisco che si senta colpevole della situazione con mio marito, ma non lo è.

Antonino Spinalbese: “Ho messo un punto per il bene di Giaele”

Antonino, interpellato da Alfonso Signorini, ha reso noto il motivo del suo passo indietro: “Ci tengo a lei, lo sanno tutti qua dentro. Dopo la puntata, lei è venuta a parlarmi del suo fastidio nei confronti di Antonella e di Oriana, e ho avuto paura che potesse essere attaccata da suo marito”.

Gaiele De Donà: “Il rapporto con Brad cambierà quando avremo dei figli”

“Con Brad siamo felici così. Se lui non dovesse più essere felice di questo nostro rapporto, sarei disposta a parlarne”, ha quindi spiegato Giaele a Signorini che le aveva chiesto cosa avrebbe fatto nel caso in cui il marito le avesse chiesto di avere un rapporto esclusivo, “Ma io e lui ci siamo conosciuti così, il nostro rapporto è nato così. Quando avremo dei figli non avremo questo tipo di rapporto ma adesso, anche per la mia giovane età, sono contenta di questo rapporto”. Quindi, commossa, ha provato a spiegare quanto di buono abbia fatto il marito per lei e per la sua famiglia:

Ricordo di mia mamma che ha cominciato a stare molto male. Aveva delle crisi epilettiche e io non potevo fare niente per lei. Quando avevo 13 anni, mio padre ha deciso di lasciare mia madre. Ho reagito malissimo perché sognavo di avere la famiglia del Mulino Bianco. Ho pensato che mia madre si sarebbe ritrovata da sola. Ovviamente, comprendo la scelta di mio padre: se non era felice, non poteva restare per me e mio fratello. Ho cercato di stare molto vicina a mia madre, di darle tutto l’amore che potevo ma non è facile vedere una madre peggiorare. Che potevo fare? Mia madre si è ritrovata in sedia a rotelle. Mio fratello e io proviamo sempre a farla alzare, ma negli ultimi anni sta sempre peggio. Per questo motivo è stato difficile scegliere di venire al GF. Non so quanto tempo ancora avrò con lei e questa cosa mi turba. L’incontro con Brad è stato importante. Nei giorni del mio matrimonio, prima a Venezia e poi in Messico, ho voluto mia madre accanto a me. Volevo vederla sorridere. Brad aiuta concretamente la mia famiglia, gli sarò sempre grata per questo. Mi ha dato tutto, un uomo così non lo ritroverò mai più. È un angelo, non so come ringraziarlo.

Il padre di Giaele De Donà: “Basta con questa storia dell’amore libero”

Chiamata in giardino per una sorpresa, Giaele ha potuto rivedere il padre che le ha consigliato di cambiare atteggiamento: “Ho un sentimento di preoccupazione per le tue debolezze e per la tua vita reale che è all’esterno e che ti aspetta. Spero tu sia stata felice di ricevere la lettera di Brad. Ha molto significato. Devi concentrarti sulla prima parte. Sul rapporto e sul rispetto dei vostri equilibri. Togliti questa etichetta dell’amore libero che ti ha portato tutte queste nomination. Manco volessi vincere l’Oscar. Sii te stessa. Modifica il tuo atteggiamento. Brad è preoccupato, vorrebbe averti al suo fianco perché ha bisogno di te. Abbi rispetto della sua privacy. Ti aspetta il prima possibile”.