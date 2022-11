“Voglio dormire con Bellavia”, Pamela Prati chiede a Signorini il rientro dell’ex concorrente al GF “Voglio dormire con Marco Bellavia”. È questa la richiesta che Pamela Prati ha avanzato ad Alfonso Signorini nella puntata del 4 novembre del GF Vip. La showgirl vuole che l’ex concorrente rientri in casa. “Questa è una dichiarazione, accetto”, ha replicato lui visibilmente sorpreso.

A cura di Elisabetta Murina

Pamela Prati lancia un appello inaspettato ad Alfonso Signorini proprio sul finire della puntata del 4 novembre del GF Vip. La showgirl chiede al conduttore di far rientrare Marco Bellavia, che ormai ha lasciato il reality diverse settimane fa. Il conduttore di Bim Bum Bam, in studio per la prima volta, è lusingato e sorpreso dalla proposta.

L'appello di Pamela Prati

È arrivato il momento delle nomination nella casa del GF Vip e Pamela Prati lancia un appello inaspettato: "Alfonso, fai entrare Bellavia". Decisamente sorpreso, Signorini chiede il motivo: "Perché? Sei stanca di dormire sola?". La showgirl ha le idee chiare e non esita a rispondere: "Voglio dormire con lui, va bene?". A essere sorpreso e senza parole anche l'ex volto di Bim Bum Bam, prontissimo a tutto pur di incontrare di nuovo la sua Pamela: "Questa è una dichiarazione, anche un pò spudorata. Va bene, io vado. Faccio la quarantena da lontano, nella cameretta". E ha poi aggiunto: "Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura. "Ti aspetto", ha concluso la Prati.

Il ritorno in studio di Marco Bellavia

Marco Bellavia è tornato in studio al Grande Fratello Vip nella puntata del 4 novembre e ha preso il suo posto tra gli ex vipponi.Così, ha avuto modo di interagire con Pamela Prati, dimostrandosi sempre molto galante con lei. Ha spezzato una lancia in suo favore, a proposito di quanto detto da Orietta Berti sulle dive: