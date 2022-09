L’ultima foto di Bruce Willis e la malattia che si aggrava, la moglie: “Sto imparando a conviverci” La malattia si sarebbe aggravata e poche ore fa sua moglie, Emma Heming Willis, si è sfogata sui social in un video.

L'ultima foto sui social network di Bruce Willis risale al 20 giugno scorso, per la festa del papà che si celebra negli Stati Uniti. Sommerso dall'abbraccio della sua famiglia, è questa l'immagine di Bruce Willis, che si è ritirato dalle scene dopo aver aver pubblicamente condiviso di essere affetto da afasia. La malattia si sarebbe aggravata e poche ore fa sua moglie, Emma Heming Willis, si è sfogata sui social in un video dove mostra la sua estate nella quale ha trovato sollievo dal dolore di doversi prendere cura di tutti attraverso l'hobby del giardinaggio: "Il dolore che provo può essere paralizzante, ma il dolore è la forma più pura e profonda d'amore che si può provare, mi ha detto la mia figliastra".

Lo sfogo della moglie di Bruce Willis

Emma Heming Willis ha mostrato in un video le sue attività. Si dedica molto al giardinaggio, alla cura delle piante, rimette in sesto e dipinge staccionate: "Questa è stata l'estate della scoperta di sé – trovare nuovi hobby, uscire dalla mia zona di comfort e rimanere sempre attiva. Il mio dolore può essere paralizzante ma sto imparando a conviverci. Come mi ha detto la mia figliastra, il dolore è la forma più profonda e pura di amore. Spero che anche in questo trovi conforto.

L'affetto dei fan

Amici e follower su Instagram cercano di starle vicino con un messaggio d'affetto: "Dolce Emma, Bruce è un uomo benedetto, ha tutto l'amore del mondo con sé, è forte, ingegnoso, ha tanto umorismo, e così tanto amore per la sua famiglia, troverà sollievo, perché lui è Bruce Willis".

L'afasia: di cosa soffre Bruce Willis

Si parla di afasia quando si hanno difficoltà a esprimersi mediante le parole o si riscontra un'alterazione della comprensione delle parole espresse da altri. Tale perdita delle capacità linguistiche può essere totale o parziale. Questo disturbo deriva da un funzionamento alterato delle aree cerebrali del linguaggio. Può avere varie cause scatenanti, dall'ictus al trauma cranico, dal tumore cerebrale alla demenza.