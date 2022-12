Demi Moore diventerà nonna: “Felicissima per te, mia dolce Rumer” In un post su Instagram, l’attrice saluta la lieta notizia di sua figlia Rumer Williams: “Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer”.

Demi Moore diventerà nonna. In un post su Instagram, l'attrice saluta la lieta notizia di sua figlia Rumer Williams: "Salutando il piccolo mordicchio!! Felicissima per te, mia dolce Rumer. È un onore assistere al tuo viaggio nella maternità, e non vedo l'ora di accogliere questo bambino al mondo!". Anche Rumer Williams ha risposto su Instagram: "Sono così grata per la mia incredibile stirpe di donne nella mia famiglia. Vi voglio tanto bene. Questo bambino è così fortunato ad avere voi ragazze".

Chi è Rumer Williams

Rumer Willis è un'attrice e cantante statunitense, figlia dell'attore Bruce Willis e dell'attrice Demi Moore. Ha iniziato la sua carriera come attrice a teatro e ha recitato in numerosi film e serie televisive, tra cui "The House Bunny" e "90210". Ha anche partecipato al programma televisivo "Dancing with the Stars" e ha pubblicato due album musicali. Per la televisione, ha lavorato nelle serie tv "Medium", "Workhaolics", "Hawaii Five-O", "Pretty Little Liars". È nata nel 1988.

Bruce Willis, le condizioni oggi

Bruce Willis è un attore, regista e produttore cinematografico statunitense, noto soprattutto per i suoi ruoli nei film d'azione come "Die Hard" e "Sin City". Di recente, le informazioni pubbliche sul suo stato di salute sono sempre più confuse e meno precise. Riguardo le condizioni di salute attuali, sappiamo che l'attore ha deciso di ritirarsi definitamente a causa della sua afasia e che le condizioni starebbero peggiorando. Smentiti invece i rapporti tesi con Demi Moore, proprio da un'ultima foto di famiglia che ritrae tutti: Bruce Willis e la sua moglie Emma Heming, insieme a tutta la famiglia precedente, Demi Moore compresa. È chiaro che la presenza della sua famiglia sta avendo un grande impatto su di lui, ma da diversi mesi ha dovuto mettere in atto un cambiamento di vita radicale.