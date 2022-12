Bruce Willis e Demi Moore insieme nelle foto di famiglia, c’è anche la moglie Emma Heming Le foto social postate da Demi Moore arrivano a poche ore dalle indiscrezioni che hanno attribuito all’attore un peggioramento della sua salute. A giudicare dalle foto, Bruce Willis sembra piuttosto in forma. Sicuramente il calore della sua famiglia ha un impatto positivo su di lui.

A cura di Giulia Turco

Bruce Willis e la sua famiglia stampano la loro cartolina di Natale. Mentre secondo le indiscrezioni la salute dell’attore affetto da afasia starebbe peggiorando, i suoi cari si stringono con calore intorno a lui. Sono una grande famiglia allargata, della quale fanno parte l’ex moglie Demi Moore tanto quanto l’attuale moglie Emma Heming.

Cartoline di Natale dalla famiglia Willis

A dimostrazione che tra loro i rapporti sono sereni e pacifici, ecco gli scatti che ritraggono la famiglia Willis al completo in occasione delle feste. È Demi Moore a postare sui social le rarissime foto, scattate in occasione di una cena alla quale sono stati invitati l’ex compagno Willis insieme alla moglie e alle due figlie nate dall’ultimo matrimonio. Siedono insieme a tavola, ridono allegramente e si stringono in calorosissimi abbracci. Per l’attore è il modo migliore di festeggiare, accerchiato dall’amore delle sette donne della sua vita. Il post sui social arriva da parte di Moore, a poche ore dalle recenti indiscrezioni di alcuni siti americani come RadarOnline che hanno attribuito all’attore un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.

La salute di Bruce Willis starebbe peggiorando

A giudicare dalle foto, Bruce Willis sembra in realtà piuttosto in forma. Sicuramente la presenza della sua famiglia ha un impatto positivo su di lui, ma ciò non toglie che l’afasia di cui soffre gli ha imposto da diversi mesi un radicale cambiamento nello stile di vita. La malattia comporta un mutamento delle funzioni celebrali, soprattutto quelle che riguardano il linguaggio e dunque compromette la comprensione e l'utilizzo delle parole stesse. Avrebbe inoltre dovuto dire definitivamente addio anche al set, nonostante secondo i suoi legali per sua volontà non avrebbe mai smesso del tutto di recitare. Si dice che già prima di ricevere la diagnosi della malattia, Willis abbia rivisto il suo testamento decidendo di lasciare gran parte del patrimonio da 250 milioni di dollari alle due figlie nate dall'ultimo matrimonio.