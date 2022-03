I look di coppia più belli di sempre visti sul red carpet degli Oscar Nella notte italiana tra il 27 e il 28 marzo 2022 verranno assegnati gli Oscar: in attesa di veder sfilare le star sul red carpet sfogliamo l’album dei ricordi delle coppie più glamour ed eleganti di Hollywood.

A cura di Beatrice Manca

Brad Pitt e Angelina Jolie

A Hollywood tutto è pronto per la notte degli Oscar 2022: tra domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 verranno assegnate le statuette più ambite del mondo del cinema. Grande attesa per il red carpet, finalmente tornato allo splendore pre pandemia: le star ci faranno sognare con abiti di alta moda e, perché no, con momenti di romanticismo inaspettato. Nel corso degli anni il tappeto rosso degli Academy Awards ha visto nascere (e scoppiare) coppie leggendarie: dalla power couple Tom Cruise e Nicole Kidman fino a Jennifer Lopez e Ben Affleck, recentemente tornati insieme. Perfino lo scapolo d'oro di Hollywood, Leonardo Di Caprio, fece il suo ingresso al Dolby Theatre con Gisele Bundchen, la fiamma del momento. Le loro storie d'amore hanno appassionato le pagine di gossip ma sopratutto ci hanno regalato grandi momenti di stile: ecco i look di coppia più belli apparsi sul red carpet.

1. Richard Gere e Cindy Crawford, i divi degli Oscar 1993

Facciamo un salto negli anni Novanta, quando la super modella Cindy Crawford era sposata con Richard Gere, all'epoca indiscusso sex symbol hollywoodiano. Agli Oscar del 1993 i due si presentano insieme, bellissimi e innamorati: la top model era fasciata in un abito Hervé Leger, mentre Richard Gere aveva appuntato al bavero un nastrino rosso, simbolo della lotta contro l'Aids. Sembra quasi impossibili che oggi si definiscano "due estranei".

Cindy Crawford e Richard Gere agli Oscar 1993

2. Nicole Kidman e Tom Cruise glamour agli Oscar 2000

Il decennio successivo si aprì con Nicole Kidman e Tom Cruise mano nella mano agli Oscar 2000: avevano recitato insieme in Eyes White Shut ed erano una delle coppie più amate dal pubblico. Lui impeccabile con il papillon, lei iconica con un abito dorato firmato Dior: insieme erano l'emblema del glamour Hollywoodiano.

Nicole Kidman e Tom Cruise

3. Jennifer Lopez con l'abito peplo e Ben Affleck nel 2003

A volte ritornano: la coppia del momento, Ben Affleck e Jennifer Lopez, aveva già conquistato il red carpet degli Oscar nel 2003. L'attore indossava un classico tuxedo con cravatta nera, mentre la popstar brillava con un abito Valentino verde menta con un taglio asimmetrico a peplo. L'ispirazione? Jackie Kennedy, first lady dallo stile super chic.

Jennifer Lopez e Ben Affleck nel 2003

4. Leonardo Di Caprio e Gisele Bundchen bohemien agli Oscar 2005

Belli, giovani e sorridenti: la relazione tra Leonardo Di Caprio e Gisele Bundchen ha appassionato i tabloid nei primi anni del nuovo millennio. Si presentarono insieme sul red carpet degli Academy Awards nel 2005 in una versione "boho" e baciata dal sole: lei indossava un abito ricamato bianco di Dior senza spalline, con una cascata di boccoli biondi sulle spalle nude. Leonardo Di Caprio, impeccabile in un completo nero, non vinse l'Oscar, ma meritò un dieci e lode per lo stile!

Leonardo Di Caprio e Gisele Bundchen nel 2005

5. Brad Pitt e Angelina Jolie in total black agli Oscar 2009

Tra le coppie che più hanno fatto sognare il mondo del cinema non possiamo non menzionare Brad Pitt e Angelina Jolie, due leggende del red carpet. Nel 2009 rubarono la scena agli Oscar con look coordinati che puntavano tutto sull'eleganza del total black: Brad Pitt sfoggiava uno smoking Tom Ford mentre Angelina Jolie indossava un abito senza spalline di Elie Saab con la scollatura a cuore, completato da vistosi orecchini di smeraldi Lorraine Schwartz. Decisamente una delle coppie che più ci mancano!

Brad Pitt e Angelina Jolie nel 2009

6. Penelope Cruz e Javier Bardem romantici agli Oscar 2011

Coppia sul set e nella vita reale, Penelope Cruz e Javier Bardem sono sposati da oltre dieci anni e la loro storia d'amore è una certezza. Ogni pubblica apparizione confermano la loro complicità con teneri sguardi, baci e risate: nel 2011 percorsero il tappeto rosso degli Academy Awards mano nella mano, sorridendo ai fotografi. L'attrice spagnola brillava in un abito L'Wren rosso fuoco, mentre il marito sfoggiava un completo con gilet e dettagli lucidi. Quest'anno potremo rivederli insieme, perché Cruz è candidata agli Oscar come migliore attrice!

Penelope Cruz e Javier Bardem

7. Lucy Boynton e Rami Malek coordinati nel 2020

Sofisticati, rigorosi, glamour. Lucy Boynton e Rami Malek hanno incantato fan e fotografi durante la notte degli Oscar del 2020 posando con look coordinati. L'attore di No Time To Die indossava un completo total black di Saint Laurent con tanto di camicia nera e papillon, da vero villain del cinema. La fidanzata Lucy Boynton invece aveva scelto un abito bon ton di Chanel con colletto, maniche a sbuffo e bottoni.

Lucy Boynton e Rami Malek

Non resta che aspettare la notte degli Oscar 2022 per sognare ancora con le stelle più belle (e romantiche) di Hollywood!