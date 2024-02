I look della seconda serata di Sanremo 2024: pagelle e voti ai vestiti di cantanti, conduttori e ospiti Tutti i look della seconda serata di Sanremo, da quelli di Giorgia, regina di stile sul palco, fino a quelli dei 16 cantanti in gara, con i voti agli abiti e le pagelle di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Marco Casola

Prende il via la seconda serata di Sanremo 2024, co- conduttrice insieme ad Amadeus è Giorgia, che ammalia il pubblico con i suoi splendidi abiti Dior. All'Ariston si esibiscono 16 concorrenti, da Dargen D'amico a Il Volo, da Emma Marrone a Mahmood, che arrivano accompagnati dai colleghi che questa sera non si sono esibiti sul palco. Dopo aver giudicato i vestiti della prima puntata, in cui protagonista è stato Marco Mengoni con i suoi fake jeans di perline, ecco chi ha vestito chi nella seconda puntata del Festival della Canzone Italiana e le pagelle di stile con i voti agli outfit di cantanti, conduttori e ospiti.

Amadeus in Gai Mattiolo – Voto 4

Sapevamo che Amadeus avrebbe indossato sempre lo stesso vestito, la sua costumista ci aveva anche spiegato il motivo della scelta. Ma i glitter applicati su una fantasia tigrata per noi sono davvero troppo. Sarà anche la sua ultima edizione, ma non possiamo promuoverlo, proprio non possiamo.

Amadeus in Gai Mattiolo

Fred De Palma in Ssheena – Voto 7

Questa sera il cantante dice addio al blazer per indossare un gilet su shirt aderente e finto strappata, i pantaloni restano maxi. Abbiamo apprezzato il dettaglio della coda posteriore, che quest'anno sembra spopolare a Sanremo (vedi Angelina Mango), e da un twist originale al look per il palco. Non male.

Fred De Palma in Ssheena

Ghali in Maison Margiela – Voto 7 e 1/2

"Fighissimo come sempre" come detto da Amadeus, Ghali presenta il collega Fred De Palma con trench over dalle maniche ampie da cui spuntano lunghi guanti in velluto che sono la vera chicca del look (insieme alla collana colletto). Super trendy.

Ghali in Maison Margiela

Renga e Nek in Maurizio Miri – Voto 4

Colori spenti e accostamenti azzardati di nuance, i due toppano il look di questa sera. Bocciati!

Renga Nek in Maurizio Miri

La Sad – Voto 7

"Stasera siamo il nuovo Volo" così i tre esordiscono sul palco mentre indossano tre frac, sul cui retro sono disegnate le loro facce. Questa sera, per diventare presentatori, si abbassando anche le creste. Ci piacciono perché sono ironici e perchè portano il punk a Sanremo onorando il palco.

La Sad

Giorgia in Dior – Voto 10

La stylist Valentina Davoli ci aveva anticipato che quest'anno "il messaggio sarebbe stata Giorgia". La cantante non delude e per la sua prima apparizione sul palco sceglie un look rubato dal guardaroba maschile formale, un frac, con tanto di giacca a coda, camicia diplomatica e farfallino. Il sopra super maschile è contrapposto a un sotto iper femminile, con short e maxi stivali dal tacco asimmetrico. Meravigliosa.

Giorgia in Dior

Diodato in Zegna – Voto 5

Solitamente amiamo Diodato, la sua eleganza sussurrata, il suo stile ricercato, quest'anno però ci appare un po' sottotono. Ieri sera era troppo white, questa sera troppo black. E poi, purtroppo, quei colletti inesistenti…

Diodato in Zegna

Dargen D'Amico in Moschino – Voto 7-

Dopo il completo orsacchiotto con peluche applicati, sarà difficile per Dargen D'amico superare quel look. Ma gli diamo fiducia, staremo a vedere. Promuoviamo l'abito con maxi luna stampata anche per il suo significato molto particolare.

Dargen D'Amico in Moschino

Mr.Rain in Fendi – Voto 6–

Il cantante ci era piaciuto di più in burgundy, questa sera il look total black non ci ha fatto innamorare.

Alfa – Voto 4

Alfa torna sul palco con lo stesso look, praticamente identico al precedente, sempre con il solito cuoricino, questa sera si aggiunge solo il tessuto luccicante. Di male in peggio.

Il Volo in Emporio Armani – Voto 4

Il Volo in Emporio Armani

Rose Villain in GCDS – Voto 9

Ma quanto è cool Rose Villain? Anche questa sera ci piace, e tanto, con il voluminoso mini dress argentato dal tessuto tridimensionale che sembra una scultura. Che dire poi delle scarpe morso? Promossa.

Rose Villain in GCDS

Gazzelle – Voto 4

Ancora un look nero, ancora gli immancabili occhiali, che Gazzelle indossa per nascondere i suoi occhi sempre chiusi. Abbiamo già capito che quest'anno il cantante non ci darà particolari soddisfazioni in fatto di look.

Gazzelle

Bnkr44 – Voto 6 e 1/2

Il gruppo lascia nell'armadio i maglioni caotici e per la seconda serata sfoggia look con shirt numerati con il nome della band e paraspalle. Ci piacciono di più nella nuova veste da giocatori di football

Bnkr44

Giorgia in Dior – Voto 7

Per la seconda uscita sul palco Giorgia sceglie un look in stile flapper girl, con abito in tulle nude ricoperto da una cascata di frange luminose con perline nere a contrasto. Ai piedi un paio di mary jane spuntate color oro. Molto chic, ci piace il richiamo agli anni '20.