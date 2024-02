Qual è il significato del completo di Dargen D’Amico a Sanremo 2024 Dargen D’Amico è tornato sul palco dell’Ariston con la sua Onda Alta: per quale motivo ha sfoggiato un completo blu e beige? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua seconda serata, in occasione della quale, al di là di Amadeus che viene affiancato da Giorgia, i 15 Big che si esibiscono vengono presentati dai loro colleghi (che però canteranno domani). Annunciato da Diodato, Dargen D'amico è tornato sul palcoscenico dell'Ariston e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato, soprattutto perché nascondeva un profondo significato simbolico pensato per intensificare il messaggio della sua canzone intitolata Onda Alta: ecco qual è il motivo della scelta di stile per la seconda serata del Festival.

Il look di Dargen D'Amico per la seconda serata sanremese

Dargen D'amico nella serata di debutto aveva sorpreso il pubblico con giacca e pantaloni tempestati di orsetti, oggi ha preferito rimanere un tantino più "sobrio" ma senza rinunciare a un significato simbolico. Seguito dalla stylist Rebecca Baglini, ha scelto un completo custom made firmato Moschino, un modello dalle sfumature blu e beige all-over abbinato a un paio di sabot arancioni decorati con delle borchie total black. Non sono mancati gli occhiali da sole, uno dei tratti distintivi del suo stile, declinati questa volta in arancione e azzurro, dunque coordinati al resto dell'outfit.

D'Argen D'Amico in Moschino

Il significato del completo

Sebbene all'apparenza il completo sembrasse abbastanza sobrio (almeno se rapportato al classico stile di Dargen), in verità era profondamente legato al significato della canzone Onda Alta. La sua stylist sui social ha infatti spiegato: "La stampa del completo rappresenta il mare nella notte, illuminato dalla luce di un faro. Il faro in questo caso è quello che soccorre le imbarcazioni perse in mare. Un simbolo che porta con sé speranza e salvezza. La connessione al tema della canzone in questo caso è forte e rappresentativa". Anche le scarpe nascondono una precisa bimbologia: giocano sul contrasto tra il nero e l'arancione, i colori rappresentativi del buio e dei salvagente d’emergenza. Insomma, il cantante non ha lasciato nulla al caso, anzi, ha dato l'ennesima prova di aver curato il suo armadio sanremese in modo impeccabile.

Il completo dal significato simbolico