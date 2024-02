Emma Marrone conquista il palco di Sanremo con la collana serpente (che vale quasi 70mila euro) Emma Marrone è tra i Big che si esibiscono nella seconda serata di Sanremo 2024, a presentare la sua Upnea sono stati I Santi Francesi: ecco cosa ha indossato per la performance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla sua seconda serata, quella in cui Amadeus viene affiancato da Giorgia (che celebra anche i 30 anni della sua E poi). A esibirsi sono solo 15 dei Big ma, a differenza degli scorsi anni, vengono presentati non solo dai conduttori ma anche dagli altri cantanti che sono in gara. Emma Marrone è tra coloro che tornano sul palco dell'Ariston con la sua performance live, ad annunciare il brano Apnea sono i Santi Francesi, i vincitori di X-Factor 2022. Se nella prima puntata aveva scelto un mini tubino nero con scollo a cuore, lasciando in vista le gambe, oggi ha preferito osare con una collana total gold a forma di serpente.

Il secondo look dark di Emma Marrone

Per la seconda serata sanremese Emma Marrone ha puntato ancora una volta sullo stile dark. Sotto la guida del nuovo stylist Lorenzo Posocco, ha scelto un tubino total black di Mugler, un modello con lo scollo leggermente a barca, le maniche lunghe e la gonna asimmetrica, decorato con dei maxi volant sia su spalle che su fianchi.

Il look della seconda serata di Emma

Per completare il tutto ha scelto un paio di collant coprenti neri di Wolford e dei maxi cuissardes in vernice nera di Casadei, gli stessi che aveva sfoggiato sul green carpet (ma in rosso). Ha poi tenuto i capelli legati in un raccolto tiratissimo, mettendo in risalto il make-up dai colori naturali.

Emma in Mugler

La collana Snake di Emma Marrone

A fare la differenza nell'outfit da palcoscenico di Emma è stata la collana. Ha spezzato il total black solo con la collana Snake: un girocollo a forma di serpente in oro 18k. Si tratta di un gioiello della collezione che Elsa Peretti ha realizzato per Tiffany&Co., ispirata a un portafortuna regalato all'artista.

Emma Marrone con la collana Tiffany&Co.

Il suo design artigianale riproduce alla perfezione la sinuosità del serpente, modellandosi con eleganza al collo di chi la indossa. Quanto costa? Sul sito italiano della gioielleria è disponibile solo in versione mini, quella più doppia di Emma viene venduta solo all'estero a 72.000 dollari (ovvero oltre 66.000 euro).

Collana Snake di Tiffany&Co.