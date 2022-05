Emma Muscat, addio all’Eurovision con l’abito di specchi: sul palco con le sneakers è rivoluzionaria Emma Muscat ha rappresentato Malta all’Eurovision 2022 e, sebbene sia stata eliminata durante la seconda semifinale, è riuscita lo stesso a lasciare il segno. Si è esibita con indosso un audace minidress di specchi, rivoluzionando il tradizionale dress code con un paio di sneakers.

Ieri sera è andata in onda la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022, evento che quest'anno si è tenuto a Torino vista la vittoria dei Maneskin della scorsa edizione. Al di là dei presentatori Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, i veri protagonisti della puntata sono stati i 17 concorrenti in gara, dei quali però solo 10 hanno superato il turno, aggiudicandosi c' un posto nell'ambita finale. A essere stati eliminati a sorpresa nonostante gli applausi del pubblico sono stati Achille Lauro ed Emma Muscat. Quest'ultima, in Italia particolarmente nota perché una ex di Amici, ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo glamour e sensuale in un abito di specchi. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Le sneakers, con le quali ha rivoluzionato il tradizionale dress code legato agli eventi di gala di questo calibro.

Il look di Emma Muscat all'Eurovision 2022

Se alla cerimonia di apertura dell'Eurovision 2022 Emma Muscat si era trasformata in una sensuale dea con maxi spacco e veli total white, per la sua prima volta sul palco ha cambiato registro. Ha rappresentato Malta sulle note di I am what I am e ha incantato tutti con uno stile sbarazzino e fresco ma allo stesso tempo glamour. La ex cantante di Amici ha deciso di "brillare" con un look che non poteva passare inosservato. Ha infatti indossato un minidress argentato tempestato di micro specchietti, un modello aderente, con le maniche corte e il collo alto che le ha fasciato la silhouette, lasciando anche intravedere dei lembi di pelle attraverso i decori applicati.

Emma Muscat con l’abito di specchi

Emma Muscat si ribella al dress code

Durante gli eventi glamour del calibro dell'Eurovision siamo sempre stati abituati a vedere le star esibirsi su dei vertiginosi tacchi che a primo impatto sembrano essere "impossibili" da indossare nella vita reale, Emma Muscat ha però pensato bene di rivoluzionare questo dettaglio nel dress code tradizionalmente accettato. Per l'esibizione sul palco torinese ha infatti completato l'outfit di specchi con un paio di sneakers platform, un modello in total silver con la zeppa "a carrarmato" che ricordano in modo impressionante le iconiche Buffalo. Certo, non si tratta delle classiche scarpe da ginnastica raso terra, ma le hanno permesso lo stesso di ballare e di scatenarsi durante la performance. Sebbene non la rivedremo in finale, Emma è riuscita lo stesso a "lasciare il segno" all'Eurovision 2022.