Elettra Lamborghini segue il trend del rosa: sotto al completo lascia il reggiseno in vista Elettra Lamborghini si è fatta conquistare dalla moda del momento, l’estetica Barbiecore: il suo nuovo look è all’insegna del total pink, con intimo in vista.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini è molto affezionata alla sua community social, che la sostiene in tutto. Con loro condivide sia momenti di vita privata che lavorativa, testimoniando le vacanze, i momenti di relax col marito Afrojack, i suoi look, i progetti professionali, i concerti. Attualmente sta lavorando come digital ambassador di Ex On The Beach per Paramount+, un impegno che fa seguito a quello sul palco del programma comico Only Fun. Accanto a queste esperienze televisive, porta avanti anche la carriera musicale, che resta una priorità nella sua vita. Questa estate l'ha vissuta da grande protagonista col suo tormentone, viaggiando l'Italia da nord a sud in concerto.

Il look colorato do Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini si è mostrata sui social in una veste diversa dal solito! La Twerking Queen è famosa per il suo stile sexy e provocante, spesso sopra le righe, ma sempre allineato alla propria personalità estroversa, audace ed eccentrica. L'animalier è il must dei suoi look (in particolare la fantasia leopardata) e il suo guardaroba è composto soprattutto da body, jumpsuit, abiti con ampie scollature e maxi spacchi.

Stavolta fan e follower l'hanno invece potuta ammirare con un completo più "serio", ma in un colore vibrante e acceso perfetto per il suo carattere grintoso. Probabilmente il look arriva dal set di A Scuola Di Ex, la rubrica che cura in qualità di digital ambassador di Ex On The Beach ITA per Paramount+.

in foto: blusa Gaelle Paris

Il precedente look da "maestrina" era un completo black and white, composto da camicia bianca e longuette di pelle nera (e immancabili maxi occhiali da vista). Stavolta la scelta è caduta sul colore del momento: spopola l'estetica Barbiecore, dominata dal rosa in tutte le sue sfumature. Anche la cantante se ne è lasciata conquistare, come tante altre celebrities, tutte fan del rosa Barbie.

in foto: pantaloni Gaelle Paris

Elettra Lamborghini in total pink

Il look total pink di Elettra Lamborghini è firmato Gaelle Paris. Si compone di una blusa con manica a sbuffo e ricamo abbinata a un paio di pantaloni a zampa con ciondolo a forma di G, l'iniziale del brand. Costano rispettivamente 129 euro e 139 euro. Per completare l'outfit ha lasciato un reggiseno nero in vista.