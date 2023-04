Elettra Lamborghini senza trucco: nelle foto al naturale indossa solo la vestaglia leopardata Elettra Lamborghini non ha mai avuto paura di mostrarsi al naturale sui social ma è di recente che ha dato il meglio di lei. Oltre a posare senza make-up, ha indossato una vestaglia leopardata senza reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini potrà pure essersi presa una pausa dalla tv per godersi la vita matrimoniale con Afrojack ma continua a essere amatissima dal pubblico. Certo, proprio di recente ha annunciato di essere tornata nello spettacolo nei panni di giudice di Italia's Got Talent, ma è chiaro che ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche da qualche anno a questa parte. Sui social, però, ha sempre mantenuto un rapporto diretto con i fan, è lì che documenta tutti i suoi impegni quotidiani, dalle dolci serate col marito ai nuovi progetti professionali. Di recente ha dato l'ennesima prova di amarsi così com'è fotografandosi al naturale: ecco gli scatti.

"Le foto senza make-up sono le mie preferite"

L'avevamo lasciata in versione "Crudelia" al compleanno di Tommaso Zorzi, oggi ritroviamo Elettra Lamborghini sui social in una inedita versione acqua e sapone. Sebbene sia famosa per il suo stile esuberante e colorato, non ama particolarmente gli artifici quando si parla di beauty look. Non sorprende, dunque, che quasi sempre sui social si mostri completamente senza trucco (anche se non rinuncia mai alle ciglia finte), assolutamente fiera del suo aspetto al naturale. Di recente lo ha fatto ancora, dedicando addirittura un post alle foto senza make-up che lei stessa ha definito le sue preferite. Sebbene non abbia usato eye-liner, rossetto o fondotinta, rimane meravigliosa.

Elettra Lamborghini con la vestaglia leopardata

La vestaglia animalier di Elettra Lamborghini

Sguardo penetrante, mezzo raccolto dallo stile retrò e sorriso appena accennato: Elettra ha aggiunto un pizzico di esuberanza alle sue foto acqua e sapone con un look che non poteva passare inosservato. Ha infatti indossato una vestaglia leopardata coordinata al tatuaggio che ha sul lato b, per la precisione un modello sui toni del marrone e del nero con una cintura intorno al punto vita e dei dettagli di pizzo sugli orli delle maniche. L'ha lasciata leggermente aperta sul décolleté, così da dare vita a una maxi scollatura e da rivelare l'assenza di reggiseno. Insomma, anche al naturale Elettra sa sempre come provocare i fan e non sorprende che le nuove foto "sauvage" abbiano registrato un vero e proprio boom di like.