Michelle Hunziker in versione Barbie: per intervistare Robbie Williams indossa l’abito rosa shocking Michelle Hunziker è volata in Germania per presentare una puntata del programma tv “Wetten, dass..?”, dove a sorpresa ha intervistato Robbie Williams. Per l’occasione ha puntato sulla Barbie Mania, apparendo elegante e vitaminica in un maxi abito rosa shocking.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più attiva che mai sul fronte lavorativo: oltre a essere super richiesta nel nostro paese, è anche una diva della tv tedesca. Non sorprende, dunque, che negli ultimi giorni sia volata in Germania col suo staff al completo per presentare una puntata del programma Wetten, dass..?, dove a sorpresa ha intervistato Robbie Williams. Aveva documentato ogni dettaglio della partenza, mostrandosi con l'abito che avrebbe indossato durante la diretta tra le mani (anche se lo aveva coperto, evitando di dare anticipazioni). Solo poco prima dell'inizio della trasmissione ha rivelato lo spettacolare look scelto per l'occasione.

L'abito rosa di Michelle Hunziker

Era da 15 anni che Michelle Hunziker non vedeva Robbie Williams ma lo scorso weekend è tornata a intervistarlo in un programma tv tedesco. Per l'occasione ha seguito la "Barbie Mania" con un adorabile look total pink. Si è affidata all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, stilista che in più di un'occasione ha firmato i suoi outfit da palcoscenico e che per l'esclusiva "reunion" con il cantante è riuscito a trasformarla in una vera e propria bambola. La svizzera ha infatti sfoggiato un maxi abito strapless rosa shocking, un modello leggermente goffrato all-over, con la scollatura dritta che ha lasciato le spalle nude e una gonna gonfia lunga fino ai piedi.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani

Michelle Hunziker brilla con gli orecchini di diamanti

Per completare il tutto ha scelto degli orecchini di diamanti di Pasquale Bruni, mettendoli in risalto con un'acconciatura da diva d'altri tempi, ovvero con le onde larghe, la fila molto laterale e i capelli tirati dietro l'orecchio da un lato. A realizzare la piega è stata Alessia Solidani, l'hairstylist che qualche settimana fa le aveva ritoccato il colore, mentre il make-up è stato firmato da Laura Balenghi, una delle fidate assistenti di Michelle. Chi direbbe mai che tra qualche mese la conduttrice diventerà nonna? Nonostante il tempo che passa continua a essere un'icona di bellezza "dall'eterna giovinezza".