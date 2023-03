Michelle Hunziker in versione turchina: illumina la primavera con l’abito in maglia scollato Michelle Hunziker non sente affatto il peso dell’età che avanza e lo dimostra con ogni suo look. Nelle ultime ore ha puntato su un abito in maglia, osando con una scollatura maxi.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker ha l'agenda fitta di impegni: innanzitutto sta per diventare nonna e dunque sta preparando tutto nei minimi dettagli per accogliere al meglio il piccolo, come se non bastasse è anche alle prese con diversi progetti professionali. Sebbene abbia portato a termine l'esperienza su Canale 5, dove ha letteralmente spopolato con la seconda edizione di Michelle Impossible, continua a essere super richiesta. L'avevamo lasciata col reggiseno di cristalli gold a Felicissima Sera, il programma di Pio e Amedeo, oggi la ritroviamo in versione primaverile con un nuovo look all'insegna della sensualità: ecco cosa ha indossato la conduttrice.

Michelle Hunziker "trucca" il décolleté

Non è la prima volta che Michelle Hunziker documenta i suoi impegni professionali sui social, anzi, lo fa quasi sempre e in ogni occasioni dà delle piccole anticipazioni sui look che sfoggerà sul palco. Ieri si è mostrata in camerino poco prima di uno shooting fashion e si è divertita a scherzare con l'amica e make-up artist di fiducia Laura Barenghi. Quest'ultima la accompagna in giro per il mondo in tutti i suoi appuntamenti lavorativi, stando bene attenta a non tralasciare nessun dettaglio nella sua immagine. Trucco smokey-eyes, base impeccabile e lucidalabbra: a fare la differenza è stato il tocco di blush sul décolleté che, essendo stato lasciato in vista, ha avuto bisogno di un piccolo "ritocco".

L'abito a costine di Michelle Hunziker

Cosa ha indossato Michelle per il servizio fotografico? Ha seguito il trend degli abiti in maglia sfoggiando un modello a costine che si rivelerà perfetto per la primavera. Innanzitutto è un colore vitaminico capace di portare un tocco di luminosità alle giornate, il celeste acceso, e, come se non bastasse, ha la maxi scollatura a cuore ma le maniche lunghe, così da non risultare troppo leggero durante le serate più fresche. Niente gioielli al collo e capelli ondulati dall'effetto messy: Michelle sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e continua a fare invidia anche alle colleghe giovanissime. In quante come lei punteranno sul turchese per la primavera?