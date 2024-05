video suggerito

Chanel Totti, la sorpresa del fidanzato per festeggiare (in ritardo) il compleanno La figlia dell’ex capitano della Roma e Ilary Blasi ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae con in mano un bouquet regalatole dal fidanzato Cristian Babalus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti

Un mazzo di rose rosse. Chanel Totti pubblica su Instagram una foto dove guarda teneramente il bouquet che tiene in mano; nella caption un semplice cuore. I fiori le sono stati probabilmente regalati dal fidanzato, Cristian Babalus, che sotto l'immagine commenta: "Ti amo". I due stanno assieme da poco più di un anno e probabilmente le rose sono state un regalo del ragazzo per festeggiare in ritardo il compleanno della figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti. I fan, infatti, non avevano potuto fare a meno di notare che tra le foto della festa il fidanzato non appariva, facendo subito nascere i sospetti di una possibile rottura tra i due.

Chanel Totti

I fiori per mettere a tacere le voci

Per festeggiare il suo compleanno Chanel Totti ha voluto organizzare una party con i suoi amici più stretti, per questo è sembrato strano che mancasse proprio Cristian Babalus tra gli invitati. Sul web si è subito sparsa la voce di una possibile rottura tra i due, che si sono sempre mostrati come una coppia unita e affiatata. La secondogenita della presentatrice e dell'ex capitano della Roma ha sempre condiviso con i suoi follower i momenti della vita privata che condivideva con il fidanzato, che la accompagna nei suoi viaggi, l'ultimo un mese fa alle Maldive.

Dopo i rumor circolati, quindi, Chanel Totti ha voluto smentire una possibile rottura con lo scatto dei fiori, regalateli proprio da Cristian Babalus. Nello scatto la diciassettenne indossa una T-shirt crop di Off-White sui toni del beige e un paio di pantaloni cargo lucidi e a vita alta. Il look era completato da un paio di orecchini a goccia argentati di Bottega Veneta, uno dei modelli più in voga che ha dettato tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-24.