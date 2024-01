Chanel Totti col maxi montone per la passeggiata di coppia: “ruba” le galosce griffate a Ilary Blasi Chanel Totti e Cristian Babalus si sono concessi una passeggiata di coppia nelle ultime ore: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato? La figlia di Ilary, in particolare, ne ha approfittato per “rubare” le scarpe alla mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chanel Totti è ormai diventata una star dei social e, sebbene abbia solo 16 anni, vanta già una quantità di followers impressionante. Viaggi esotici in pieno inverno, dolce dediche alla sorella, serate casalinghe con mamma e fratelli: la figlia di Ilary Blasi documenta ogni momento della sua quotidianità con foto e Stories. Nelle ultime ore si è immortalata alle prese con una passeggiata col fidanzato Cristian Babalus, facendo un primo piano sugli adorabili look di coppia in coordinato: ecco qual è il dettaglio che non è passato inosservato ai fan appassionati di moda.

I look coordinati di Chanel Totti e Cristian Babalus

Quale migliore occasione di una passeggiata di coppia per sfoggiare dei look coordinati? È proprio quanto fatto da Chanel Totti e Cristian Babalus durante il weekend appena terminato. Sebbene non si siano immortalati con i visi in primo piano, le loro silhouette sono chiaramente riconoscibili mentre si tengono mano nella mano. Da un lato c'è Cristian con pantaloni della tuta, felpa color sabbia e maxi cappotto a quadroni blu e tabacco, dall'altra c'è Chanel che ha sfidato il freddo romano seguendo il trend del montone. Il modello è il classico oversize ispirato agli anni '80, di quelli in pelle tabacco all'esterno e all'interno in pelliccia chiara.

Il look di coppia di Chanel Totti e Cristian Babalus

Gli stivali da pioggia di Chanel Totti

Il dettaglio nel look di Chanel che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan sono state le scarpe: un paio di galosce di gomma firmate Chanel, un modello perfetto per affrontare con stile le giornate di pioggia. La cosa che in pochi ricordano è che appartengono alla mamma Ilary Blasi, che negli anni scorsi le aveva sfoggiate sui social durante uno dei viaggi verso gli studi milanesi de L'isola dei Famosi. Gli stivali di gomma sono neri ma con l'iconico logo con la doppia C sul davanti, fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 della Maison francese e sul web è possibile trovarli in una versione usata a oltre 1.700 euro. Non è la prima volta che Chanel "rovista" nell'armadio della mamma, anzi, per lei è praticamente diventata un'abitudine: quale sarà il prossimo accessorio che "ruberà a Ilary?

Chanel Autunno/Inverno 2023-24