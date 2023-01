Aurora Ramazzotti mostra il pancione: il primo selfie dell’anno è in jeans e reggiseno Aurora Ramazzotti ha inaugurato il 2023 in montagna: il primo selfie dell’anno è in jeans e reggiseno, col pancione nudo in vista.

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo i primi giorni del 2023 in montagna, in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. Per la coppia il nuovo anno appena cominciato rappresenterà quello della svolta: diventeranno genitori. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, ha annunciato questa estate la prima gravidanza. A breve darà alla luce un maschietto e in famiglia sono tutti entusiasti, fervono i preparativi per accogliere il bebè, di cui non è stato svelato ancora il nome. La 26enne si sta rilassando in montagna, con outfit comodi e caldi, ma di tendenza.

Quanto costa il cappotto di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza amano rilassarsi circondati dal verde della natura. A inizio novembre si erano già presi una pausa di coppia in montagna: qui l'influencer aveva mostrato una certa predilezione per look caldi e comodi, ma all'insegna dei colori sgargianti. Anche stavolta non ha rinunciato alla praticità di un abbigliamento che le permette di stare a proprio agio, nel massimo comfort.

Ma tutto questo, senza rinunciare a un tocco trendy e alla moda. Il cappotto in maglia è un must have della stagione: lei ha scelto un modello di Etro dalla vestibilità over, abbinato a tuta grigia. Presenta motivi geometrici ed è impreziosito da bottoni Pegaso, elemento identificativo della Maison. Costa 1500 euro. Lo ha alternato a un altro must have dell'inverno 2023: la giacca teddy. È infatti una fan dei look peluche e degli accessori furry,

Aurora Ramazzotti mostra la pancia

Aurora Ramazzotti ha ammesso che il capo "salvavita" di questa gravidanza è il legging premaman, pratico e comodo. Il modello le permette di evitare le zip e i bottoni dei jeans: i vecchi pantaloni ormai non le stanno più e li ha per il momento dovuti accantonare. Sui social ha parlato serenamente dei cambiamenti del suo corpo, senza rinunciare a quell'ironia che da sempre la caratterizza e che l'ha resa amatissima da fan e follower.

Sanno di trovare in lei una voce sincera e pronta a condividere ogni aspetto della propria vita, senza nasconderne gli aspetti negativi e senza mai prendersi troppo sul serio. La pancia è un motivo di orgoglio, che ama esaltare nelle occasioni speciali: l'ha mostrata a fan e follower con uno scatto allo specchio, in jeans e reggiseno.