Aurora Ramazzotti con la giacca teddy premaman: in montagna sfoggia il look “peluche” Il pancione cresce e Aurora Ramazzotti si gode alcune giornate in montagna con gli accessori furry più caldi e trendy dell’inverno.

A cura di Beatrice Manca

Il 2023 sarà un anno speciale per Aurora Ramazzotti: tra qualche mese diventerà mamma di un maschietto, il primo figlio nato dalla relazione con il fidanzato Goffredo Cerza. Dopo aver festeggiato Capodanno in verde ha deciso di iniziare l'anno godendosi il resto delle feste in montagna. Tra una passeggiata nei boschi e una serata davanti al fuoco ha mostrato il suo stile "peluche" con capi in ecopelliccia, la tendenza dell'inverno 2023.

La giacca furry di Aurora Ramozzotti

Anche in montagna Aurora Ramazzotti sfoggia look premaman glamour e di tendenza. Del resto tra le tendenze dell'inverno c'è il gorpcore, lo stile hiking rivisitato in chiave fashion. Per camminare tra i boschi la conduttrice e influencer ha indossato una giacca premaman "teddy", morbida e calda, abbinata a un paio di jeans. Al suo fianco il compagno Goffredo Cerza la abbraccia con una giacca arancio firmata The North Face.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti segue il trend del cappello peluche

Per completare il look Ramazzotti ha indossato orecchini dorati e un paio di occhiali da sole da gatta, con la montatura allungata all'insù. Per difendersi dal freddo con stile l'influencer ha aggiunto un tocco finale all'outfit: il cappello da pescatore in morbida ecopelliccia bianca. Il "furry hat" è uno dei modelli più amati dalle star. Il look di Aurora Ramazzotti conferma che fino all'arrivo della primavera la tendenza da seguire è faux fur: abiti e accessori peluche perfetti in montagna come in città.