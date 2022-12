Da Chiara Ferragni a Mahmood, il cappello pescatore di pelliccia è il più amato dalle star L’oggetto del desiderio delle star per essere trendy in inverno? Il cappello pescatore di pelliccia: ecco tutte le celebrities che lo hanno usato per completare con stile i loro “winter look”.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le giornate fredde sono ormai arrivate ed è giunto il momento di rispolverare tutti i capi più caldi e pesanti del proprio armadio, così da farsi trovare preparatissimi quando le temperature continueranno a scendere. Le star lo sanno bene e, tra cappotti over, maxi stivali imbottiti e pullover di lana, si stanno proteggendo dal gelo con stile. In quanti, però, hanno notato che c'è un accessorio in particolare che sta diventando un vero e proprio must? Si tratta del cappello di pelo alla pescatore, capace di aggiungere un tocco originalissimo a ogni tipo di look. Mahmood, Chiara Ferragni, Aurora Ramazzotti: ecco tutte le celebrities che non hanno resistito alla "furry mania".

Il cappello pescatore in versione invernale

L'eco-pelliccia è il tessuto più caldo e trendy dell'inverno, basti pensare al fatto che gli abiti e gli accessori furry sono diventati il must-have di stagione. Non più solo cappotti, anche i cardigan, le borse, gli abiti e gli accessori più svariati devono essere "pelosi" quando si vuole aggiungere un tocco glamour al proprio look.

Aurora Ramazzotti col cappello furry

L'oggetto del desiderio delle star? Il classico cappello pescatore, che ormai non deve più essere considerato un accessorio esclusivamente estivo e vacanziero. È stato declinato in una originale versione "winter style", ovvero ricoperto di pelliccia. Che si tratti del tessuto teddy arricciato o del classico furry morbido e liscio, non importa, l'unica cosa che conta è che sia peloso.

Chiara Ferragni col cappello Miu miu

Le star che hanno sfoggiato il cappello di pelo

La prima a scoprire il potenziale glamour del cappello pescatore in versione winter non poteva che essere Chiara Ferragni, che proprio di recente ne ha sfoggiato un modello in pelliccia color panna di Miu Miu. Lo ha usato sia durante la vacanza sulla neve che nella quotidianità milanese, dando prova della sua incredibile ecletticità.

Anna Oxa col cappello furry a Sanremo Giovani

Mahmood ha seguito il suo esempio e ne ha indossato uno in pelliccetta d'ancora total white, abbinandolo a una maxi felpa col cappuccio di Jourdanluca. Aurora Ramazzotti lo ha portato con le trecce alla Mercoledì Addams e addirittura Anna Oxa l'ha aggiunto al suo primo look sanremese (nonostante l'evento fosse al chiuso). Insomma, il cappello di pelo alla pescatore è in assoluto l'accessorio più desiderato dalle star. Chi sarà la prossima che seguirà la mania?