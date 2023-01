Aurora Ramazzotti, il capo “salvavita” in gravidanza è il legging premaman Mancano ormai poche settimane alla nascita del figlio di Aurora Ramazzotti e il pancione ne è la prova. Ecco qual è il capo che le sta “salvando la vita” da quando il suo corpo ha cominciato a cambiare.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha superato il settimo mese di gravidanza e giorno dopo giorno il suo pancione diventa sempre più evidente. Aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e, sebbene spesso venga travolta dall'ansia come ogni futura mamma, non vede l'ora di poter tenere finalmente il bebè tra le braccia come ha spiegato nel primo post del 2023, l'anno in cui diventerà genitore. Essendo super entusiasta di questa nuova esperienza, non perde occasione per mettere in risalto le forme modificate dalla dolce attesa, spaziando tra completini sportivi aderentissimi e crop top che lasciano parte del ventre nudo. Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato qual è il capo che le sta salvando la vita in questo periodo.

I look "da tutti i giorni" di Aurora Ramazzotti

L'avevamo lasciata in verde bosco in versione "albero di Natale", oggi ritroviamo Aurora Ramazzotti in versione cozy per una normale giornata alle prese con degli impegni lavorativi. Si è scattata un selfie in ascensore prima di uscire, mostrando l'outfit cozy scelto per l'occasione. Ha abbinato un bomber oversize a un felpone con l'iconico smile di Barrow, completando il tutto con degli anfibi in tinta. Niente make-up sul viso, a fare la differenza è stata una fascia di lana color sabbia con cui ha coperto la fronte. Ha poi definito il completo "Look da tutti i giorni", dando prova del fatto che non sempre veste sofisticata e griffata, sopratutto nelle mattinate fredde e "pigre".

Il look cozy di Aurora Ramazzotti

Aurora rivela i segreti dell'outfit

La cosa particolare è che Aurora Ramazzotti non si è limitata a fotografare il look scelto per la giornata, ha anche rivelato i piccoli "segreti" dei capi indossati. È partita dal bomber over che "non la abbandona dal 2018", è poi passata agli anfibi definiti "stivalozzi" e infinte ha spiegato che le calze sono a compressione graduata. A fare la differenza è stato il leggings, un semplice modello premaman in total black che però lei stessa ha descritto come "salvavita", probabilmente perché le ha permesso di non rinunciare allo stile in dolce attesa, visto che tutti i vecchi pantaloni non si abbottonano più. Quante sono le future mamme che si trovano nella sua stessa situazione?