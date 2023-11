L’albero di Natale di Beatrice Valli: decorazioni dorate e luci bianche nella casa nuova Beatrice Valli ha addobbato l’albero di Natale col marito e i figli. Per loro saranno le prime feste nella nuova casa, in cui si sono appena trasferiti.

A cura di Giusy Dente

Si dice che circondarsi di addobbi natalizi in anticipo contribuisca a migliorare l'umore. In effetti, le case cominciano a essere decorate sempre prima: è un modo per ricercare calore familiare, serenità, per vivere un momento di condivisione coi propri cari. E ovviamente, il marketing sa sfruttare bene questi bisogni! Chiara Ferragni, fan del Natale, non ha resistito e ha già montato l'albero sia in ufficio (con tanto di trenino elettrico) che nella nuova abitazione milanese (in rosso e oro con centinaia di luci). Come lei anche Beatrice Valli. L'influencer ha addobbato l'albero col marito Marco Fantini e coi figli: ha avuto Alessandro da una precedente relazione e poi sono nate Bianca, Azzurra e pochi mesi fa Matilda.

Beatrice Valli decora l'albero nella nuova casa

Per la famiglia Valli-Fantini questo Natale sarà speciale. La coppia, infatti, si è trasferita coi tre figli nella nuova abitazione, dopo tanti mesi di attesa in cui sono ininterrottamente andati avanti i lavori di ristrutturazione. I due hanno così coronato un sogno a lungo coltivato e hanno finalmente potuto mettere piede nella casa dei loro sogni. Ne hanno mostrato il soggiorno, un ampio spazio con maxi divano e cuscini griffati. Proprio lì, hanno ora aggiunto l'albero di Natale. Quando ci sono bimbi piccoli in casa, il momento diventa sempre festoso e difatti i piccoli Bianca, Matilde (nata pochi mesi fa) Azzurra e Alessandro si sono divertiti tantissimo tra palline e luci. I più grandi hanno anche scritto le letterine a Babbo Natale.

Com'è fatto l'albero di Natale di casa Valli-Fantini

"Il primo Natale nella nostra casa. Quella casa che ci porterà ad esprimere tanti bei desideri pieni di amore" ha scritto Beatrice Valli condividendo sui social, con fan e follower, alcune immagini realizzate nel nuovo appartamento. Qui col marito e i figli ha addobbato l'albero di Natale. Sarà il primo anno, per la famiglia, in una casa nuova. Hanno scelto come colore portante uno dei più iconici e tradizionali: l'oro.

Sull'albero verde spiccano palline di diverse dimensioni, alcune extra large posizionate alla base. A queste se ne aggiungono poi lucine bianche e oro, coi cosiddetti "capelli d'angelo" che danno un ulteriore tocco magico scintillante. Per la foto di rito, i cinque hanno scelto un look coordinato matchy matchy: pigiamini tartan per il figlio maggiore Alessandro e per i genitori, stampe natalizie per le femminucce e tutina da Babbo Natale per la piccola di casa.