La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini: nel salotto cuscini griffati e maxi divano Beatrice Valli e Marco Fantini si sono trasferiti coi figli in una nuova casa, la casa dei loro sogni.

A cura di Giusy Dente

Instagram @vallibeatrice

Si aggiunge un nuovo tassello nella vita di Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia amatissima e molto seguita sin dai tempi del debutto sul piccolo schermo. Proprio sotto il vigile occhio delle telecamere, infatti, i due si sono conosciuti e innamorati: era il 2014 quando la modella, appena 19enne, partecipò a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice. Il tronista scelse proprio lei e da allora i due non si sono più lasciati. Nel tempo, anzi, il loro rapporto si è consolidato sempre più: nel 2017 la nascita di Bianca, nel 2020 quella di Azzurra. A breve i Vallini, come sono stati affettuosamente ribattezzati dai fan, convoleranno a nozze: la proposta di matrimonio è già arrivata, ma il Covid ha rallentato e posticipato tutto. Nel frattempo, però, la famiglia al completo ha traslocato in una nuova casa.

La vecchia casa a Milano

Dove si sono trasferiti Beatrice Valli e Marco Fantini

La coppia ha comprato casa a City Life, nel complesso Residenze Libeskind 2: è lo stesso dove si trasferiranno a breve anche i Ferragnez. Si sono affidati a AMDB Architetti e sui social hanno creato l'account Vallinis' Home, per testimoniare passo passo l'avanzamento dei lavori, per raccogliere consigli e idee su come rendere unica l'abitazione, per personalizzarla e farla propria. A settembre i due avevano festeggiato con fan e follower la fine dei lavori di ristrutturazione e ora sono finalmente entrati nella casa finita.

Instagram @vallinishome

La nuova casa dei "Vallini"

I Vallini vivono a Milano. La coppia è molto legata all'appartamento in cui sono stati fino ad ora, a cui sono legati tanti ricordi di famiglia. Ma ora Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti per un nuovo capitolo, in una nuova casa, quella dei loro sogni, realizzata esattamente secondo i loro desideri. La famiglia al completo ha lasciato la vecchia abitazione, con entusiasmo ma anche un po' di nostalgia.

La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini

L'influencer ha condiviso sui social un video che racchiude diversi momenti speciali collegati a quella casa: feste, compleanni, giochi. Ha scritto:

Si chiude un capitolo. E pensare che questa casa sarebbe dovuta essere solo un passaggio, un unico anno del nostro percorso di vita e invece sono stati tre, tre lunghi anni meravigliosi, intensi, pieni di emozioni ed anche di sofferenze. Con la chiusura di questa porta, si chiude anche una gran parte della nostra vita ma inizia un nuovo viaggio ricco di meravigliose avventure.

La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini

I fan non vedono l'ora di vedere nel dettaglio la nuova casa, di cui la coppia ha dato solo un assaggio con una breve clip. Si vede un'enorme stanza dalle pareti bianche, con una vetrata che affaccia su una terrazza esterna e sul pavimento barattoli di vernice. Questo spazio dopo i lavori di ristrutturazione è oggi un salone con divano ad angolo, maxi televisore, tende bianche, tante mensole illuminate da piccole luci calde su cui poggiare candele e libri.

Cuscino Hermès

Sul divano spiccano i famosi cuscini Avalon di Hermès: ce ne sono diversi e ciascuno ha un costo di 900 euro. Entusiasta, l'influencer ha scritto:

Ci sembra un sogno. Nel momento giusto, quando meno te lo aspetti, arriva anche quel momento in cui realizzi che finalmente, dopo 10 lunghi anni vissuti in questa bellissima Milano, sei entrato nella tua casa, quella casa che hai sempre sognato, tanto desiderato e che sarà per sempre la nostra prima casa insieme.