Marco Fantini e Beatrice Valli si trasferiscono a City Life, il costo di una casa in quel complesso Marco Fantini e Beatrice Valli realizzano un sogno con l’acquisto di un appartamento in zona City Life a Milano. Il video dell’ex coppia di Uomini e Donne che festeggia i lavori di ristrutturazione terminati.

A cura di Stefania Rocco

Marco Fantini e Beatrice Valli realizzano un sogno con il loro primo appartamento a Milano. La ex coppia di Uomini e Donne ha acquistato casa in zona City Life, una delle più prestigiose della città, nel 2020. A distanza di circa 3 anni, i lavori di ristrutturazione sono terminati e i due, insieme ai loro quattro figli, potranno finalmente trasferirsi. Beatrice e Marco hanno condiviso un video girato proprio nel giardino del loro appartamento. A giudicare dalle prime immagini, i due potrebbero avere acquistato un appartamento sito al piano terra dotato di ogni comfort. Non è noto il prezzo di acquisto ma, in linea generale, il costo di un appartamento al piano terra di 300 metri quadri e con 5 stanze nel complesso Residenze Libeskind 2 (quello scelto da Marco e Beatrice, oltre che da Fedez e Chiara Ferragni) si aggira intorno ai 3.300.000 euro.

La famiglia Valli Fantini si trasferisce

Con il trasferimento annunciato qualche ora fa, la famiglia Valli Fantini lascerà l’appartamento che ha fatto da cornice alla lunga storia d’amore di Marco e Beatrice che dura da circa 10 anni. Con i due si trasferiranno anche i piccoli Alessandro (11 anni, figlio che Beatrice ha avuto dall’ex compagno Nicolas Jovi), Bianca (6 anni), Azzurra (3 anni), e Matilda Luce (4 mesi). Una famiglia numerosa ma che potrebbe ulteriormente allargarsi nell’arco dei prossimi mesi.

Quali Vip vivono a City Life

Sono diverse le star dello spettacolo italiano ad avere scelto di acquistare casa nel complesso residenziale City Life di Milano. Oltre a Beatrice e Marco, a essersi trasferiti sono stati Chiara Ferragni e Fedez, i calciatori Biglia, Kessié, Handanovic e Lautaro Martínez, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo, Diletta Leotta, Michelle Hunziker, Federica Panicucci e numerosi altri.