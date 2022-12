Capelli per Natale e Capodanno: 5 tutorial Tik Tok da provare per le feste Indecisa sull’acconciatura da sfoggiare durante le feste? Abbiamo selezionato su Tik Tok 5 tutorial facili per hair style eleganti da creare a Natale e Capodanno.

Hai scelto il make up e la manicure da indossare durante le feste ma sei ancora indecisa sull'acconciatura? Lasciati ispirare Tik Tok, il social dove spopolano le idee beauty e le nuove tendenze del mondo della bellezza. Abbiamo selezionato per te cinque tutorial facilissimi da ricreare a casa per le acconciature di Natale e Capodanno: code, chignon e trecce per avere capelli impeccabili durante le feste natalizie anche senza andare dal parrucchiere.

Crea un cerchietto con la treccia

Vuoi lasciare i capelli sciolti ma vorresti impreziosirli con un dettaglio particolare? Abbiamo l'idea che fa per te. Dividi due piccole ciocche ai lati del viso separandole dal resto dei capelli, che fermerai provvisoriamente con una pinza o un elestico per facilitare l'hair style. Applica una mousse sui capelli per evitare che scivolino e per donare un effetto lucido e luminoso, poi procedi ad intrecciare le due piccole ciocche ai lati del viso. Chiudi le due trecce con un piccolo elastico e fermale sulla nuca con l'aiuto di una forcina, poi sciogli i capelli che avevi fermato in precedenza. In questo modo otterrai un look semplicissimo ma estremamente elegante.

La coda bassa ed elegante

Se vuoi un look estremamente elegante puoi lasciarti ispirare dall'hair style creato da Giulia De Lellis per ghd, una coda dal finish texturizzato con lunghezze leggermente mosse. Crea con la tua piastra delle onde morbide concentrandole sulla lunghezza del capello, aiutandoti con uno spray per aumentare la tenuta dell'effetto mosso come lo spray per capelli ricci curly ever after di ghd. Una volta terminato lo styling non dovrai fare altro che raccogliere i tuoi capelli in una coda bassa e morbida, isolando due piccole ciocche frontali che lascerai libere per incorniciare il volto.

Il semi raccolto con fiocco natalizio

Vuoi raccogliere i tuoi capelli con un look semplice e veloce da realizzare? Scegli un semi raccolto impreziosendolo con un fiocco a tema natalizio in abbinamento con il tuo outfit. Separa la porzione superiore dei tuoi capelli creando una mezza coda e solleva leggermente qualche ciocca facendola fuoriuscire leggermente dall'elastico per creare maggiore volume. Sposta poi l'ultimo giro dell'elastico verso il basso, raccogliendo così i tuoi capelli in un bun che fermerai con un nastro colorato creando un fiocco.

Lo chignon intrecciato

Se vuoi raccogliere completamente i tuoi capelli per un look elegante e pratico puoi scegliere lo chignon intrecciato. Separa i tuoi capelli in due grandi ciocche e crea due trecce. Annodale tra di loro e poi ferma le lunghezze attorno al nodo che hai creato fermandole con due forcine invisibili.

La coda voluminosa

Se scegli di raccogliere i tuoi capelli in una pratica coda di cavallo scegli la versione maxi volume. Per prima cosa crea un leggerissimo movimento sulla punta dei capelli per creare un look ancora più sofisticato, poi ferma i tuoi capelli in una coda alta, raccogliendo inizialmente soltanto la porzione superiore dei tuoi capelli. Assicurati di pettinare con cura le radici per creare un effetto più ordinato ed elegante. A questo punto non dovrai fare altro che dividere in un due maxi ciocche i capelli restanti e raccoglierli attorno alla tua coda, fermandoli con un elastico particolare o un fiocco.