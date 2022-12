10 idee originali per la manicure delle feste Hai già scelto quale manicure indossare durante le feste? Dai glitter ai disegni a tema natalizio fino alle manicure nude con un tocco scintillante: ecco le nail art per Natale e Capodanno.

A cura di Federica Ambrogio

MaryGlowNails

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una vera beauty addicted pensa non solo al make up da indossare durante le feste, ma anche alla manicure del periodo natalizio: nail art scintillanti, glitter, dettagli metallizzati, ovviamente smalto rosso ma anche manicure più nude e minimal. Non mancano poi le decorazioni a tema natalizio, dalle palline alle renne, per chi ama le manicure più estrose e stravaganti. Abbiamo selezionato per te nella gallery alcune idee da cui prendere ispirazione e alcuni smalti da provare tra le ultime novità dedicate alle unghie: scegli la tua nail art per Natale e Capodanno!

La french manicure con i colori del Natale

Per una manicure natalizia ma non troppo appariscente puoi scegliere la french manicure da realizzare con i colori del Natale. Lo smalto rosso andrà a colorare la tua lunetta al posto del più classico e tradizionale bianco, e potrai abbinare un piccolo dettaglio metallizzato, oro o argento.

La nail art con le renne

Se ami le nail art elaborate e appariscenti, potrai invece creare dei disegni a tema natalizio sulle tue unghie. Tra le decorazioni più gettonate del periodo natalizio ci sono le renne, un disegno stilizzato facile da realizzare su una base neutra come il rosa cipria, il bianco o un marrone chiaro e delicato, da abbinare poi a uno smalto rosso, opaco o scintillante.

Leggi anche Regali da fare al papà: le idee originali per Natale 2022

La manicure con le renne da sfoggiare a Natale

La manicure con le palline

Un'altra decorazione perfetta per la manicure di Natale è la nail art con le palline: saranno perfette se disegnate con un colore acceso o metallizzato su una base chiara come il bianco il rosa neutro e delicato. Crea il tuo disegno su un'unghia soltanto e abbina il colore della pallina al colore di smalto applicato sulle altre unghie.

La nail art con le palline di Natale

Unghie tartan

Tra le manicure di tendenza di questo periodo ci sono anche le unghie tartan, che riprendono la tipica fantasia scozzese utilizzata in particolar modo nel periodo natalizio. Potrai realizzarle su una base rossa, verde, blu scura o nera come quella creata da Tom Bachik, il manicurist delle celebrities, che ha scelto di realizzare la decorazione scozzese con uno smalto bianco e uno rosso su una base nera opaca.

L'intramontabile smalto rosso

Non può di certo mancare a Natale e Capodanno lo smalto rosso: scegli una nuance accesa e brillante e applicala su tutte le unghie oppure crea delle decorazioni a tema. Dalla french natalizia alla manicure a contrasto bianca e rossa che ricorda i bastoncini di zucchero.

La nail art rossa per le feste

La manicure gold per le feste

Gettonatissima sia per Natale che Capodanno la manicure oro, da realizzare con smalti dorati, top coat effetto oro, glitter e foglia d'oro. C'è chi sceglie di applicare il colore su tutte le unghie in modo omogeneo e chi preferisce invece realizzare solo un dettaglio, che sia l'accento di colore su un dito particolare oppure una french manicure.

Gingerbread manicure

Tra le manicure più elaborate a tema natalizio c'è anche chi sceglie di creare i disegni che richiamano i celebri biscotti di pan di zenzero: c'è chi ricrea l'omino, la casetta e le forme più disparate con un smalto color caramello abbinato a una base chiara a contrasto, come il bianco o il panna. Non possono mancare dei dettagli colorati realizzati con lo smalto verde e rosso, da applicare anche sulle altre unghie per creare un effetto armonioso.

Unghie scintillanti

Non può mancare un tocco scintillante, soprattutto per le unghie di Capodanno. Perfetto lo smalto glitter nelle tonalità dell'oro, bronzo e argento, ma anche rosso e verde luminoso. Se vuoi creare una manicure più soft e delicata potrai creare una decorazione glitter con un top coat abbinato a una manicure nude e naturale come il baby boomer.

Manicure scintillante per le feste

Unghie nude e luminose

Chi l'ha detto che la manicure delle feste debba essere per forza creata con colori accesi e sfavillanti? Quest'anno tra le manicure di tendenza ci sono anche quelle minimal ed essenziali, con colori più tenui e delicati come il rosa cipria, il panna, l'avorio e il crema. Se ami i look essenziali ma non vuoi rinunciare a un tocco di luce applica all'attaccatura dell'unghia un top coat glitterato con l'aiuto di un pennellino dalla punta sottile.

Unghie naturali con dettagli luminosi

Sweater Manicure

Un vero must have delle unghie invernali, ancora di più nel periodo natalizio: la manicure che ricrea l‘effetto maglioncino è perfetta per terminare l'anno con una nail art particolare. Abbina un colore chiaro come il panna o il crema per creare l'effetto tridimensionale con uno smalto più intenso e brillante il rosso, il bordeux o il verde.