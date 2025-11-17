Sinner imbarazzato alla domanda su Laila in conferenza: nega e poi cambia subito discorso

Laila Hasanovic e il suo cagnolino sono stati protagonisti di alcuni momenti molto teneri dopo la vittoria di Jannik Sinner nelle ATP Finals, poi il campione azzurro è stato messo in imbarazzo da una domanda in conferenza stampa: “No, no, no…”.

Come in una favola, la seconda vittoria di Jannik Sinner nelle ATP Finals di Torino è stata contrappuntata da momenti extra tennis altrettanto indimenticabili: dal feeling pazzesco col pubblico di Torino (l'intervista dopo ogni partita preceduta sempre dal coro a lui dedicato), all'abbraccio commovente col suo team e col fratello, a quello con Gianni Morandi, Kimi Antonelli e Luciano Spalletti, al meraviglioso fairplay col suo ormai eterno avversario Carlos Alcaraz, alla grande festa negli spogliatoi. E poi il momento di tenerezza con la fidanzata Laila Hasanovic, con tanto di cane che riconosce Sinner e gli fa le feste. Durante la conferenza post partita, a Jannik è stata fatta poi una domanda proprio sulla modella danese: il numero due al mondo ha risposto imbarazzato negando, salvo poi cambiare subito discorso.

Jannik Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic e il suo cagnolino si mettono in posa per la foto celebrativa dopo la vittoria delle ATP Finals

L'abbraccio tra Jannik Sinner e la sua fidanzata Laila Hasanovic dopo la vittoria delle ATP Finals a Torino

Eravamo rimasti a Sinner che saliva sulle tribune di Flushing Meadows lo scorso anno per baciare l'allora fidanzata Anna Kalinskaya dopo aver vinto il suo primo US Open, lo ritroviamo 14 mesi dopo protagonista di una scena simile a Torino, con la differenza che per abbracciare Laila (senza bacio) ha dovuto fare molta meno fatica, visto che la sua attuale fidanzata era seduta nel box a bordo campo, appena dietro le due file occupate da Vagnozzi, Cahill e il resto del team.

L’abbraccio tra Jannik e Laila dopo il trionfo di Torino

Il cane di Laila diventa protagonista della foto celebrativa

Dopo la premiazione, Laila è scesa in campo per fare una foto tutti assieme (c'era anche il fratello di Jannik, Mark, mentre i genitori sono rimasti a casa) e in quel frangente si è visto come il cagnolino della ragazza danese abbia riconosciuto subito il campione azzurro, meritandosi anche lui di entrare negli scatti celebrativi.

L'anello sfoggiato dalla fidanzata di Sinner: Jannik nega che sia opera sua

Tutti sanno quanto sia discreto Sinner sulla sua vita privata e in conferenza l'argomento Laila è stato appena sfiorato, creando comunque un momento di leggero imbarazzo. È accaduto quando un giornalista ha chiesto all'altoatesino dell'anello visto al dito della sua compagna durante la settimana. Dopo la vittoria di Jannik su Shelton nel girone, Laila aveva pubblicato una foto su Instagram che mostrava la sua mano destra con un anello al dito medio, taggando un marchio danese. Molti avevano pensato che si trattasse solo di un post promozionale, ma alcuni si erano invece chiesti se l'anello potesse essere stato un regalo di Sinner, visto che la sua fidanzata aveva appena festeggiato il 25simo suo compleanno l'8 novembre.

La foto dell’anello pubblicata da Laila Hasanovic questa settimana

Ebbene, quando a Sinner è stato chiesto se avesse a che fare con l'anello, Jannik ha sorvolato con una risatina e un rapido "no, no, no…", riportando poi la conversazione sul tennis e spiegando che nelle prossime settimane "guarderà il tennis, ma da lontano, perché questa settimana è stata dura non solo in campo ma anche fuori, forse più dell'anno scorso, quindi ho bisogno di tempo per riposare". E sicuramente ci sarà spazio anche per una bella vacanza con la sua Laila.