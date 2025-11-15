Sinner scherza parlando dei genitori: “Non verranno per la finale, hanno cose più importanti da fare”

Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals. All’incontro decisivo non assisteranno dal vivo i suoi genitori. Di ciò ne ha parlato lo stesso Sinner che con il sorriso ha risposto a una domanda.

Per il terzo anno consecutivo Jannik Sinner giocherà la finale delle ATP Finals, che proverà a vincere per il secondo anno consecutivo. A livello indoor è praticamente imbattibile ed avrà i favori del pronostico. Jannik avrà il sostegno del caldo pubblico di Torino che lo sostiene e lo adora, sugli spalti ci sarà la fidanzata Laila Hasanovic, ma non i genitori che questa volta hanno deciso di saltare questo appuntamento e faranno il tifo da casa.

"Non credo verranno, hanno cose da fare a casa"

Ha trascorso quasi più tempo a realizzare interviste che in campo Sinner, che ha battuto in due set Alex de Minaur per la tredicesima volta consecutiva. In conferenza stampa c'è stato chi gli ha chiesto se i genitori erano a Torino o se si sarebbero presentati per la finale. Jannik ha risposto da par suo, con un'ironia eccezionale ha parlato del loro forfait: "Oggi qui c'era mio fratello Mark. Papà e mamma non credo che verranno, hanno un po' di cose da fare a casa, evidentemente più importanti".

L'ironia è spesso un colpo vincente. Si sa che mamma Siglinde soffre molto nel seguire il figlio ed evidentemente in questo torneo di fine stagione preferisce rilassarsi, e a casa con lei ci sarà anche il marito, papà Hanspeter. Stavolta invece c'era il fratello Mark, che simpaticamente venne preso di mira da Jannik quando si perse la finale degli Internazionali d'Italia per andare a vedere dal vivo il GP di Formula 1 a Imola.

Sinner in finale con Alcaraz o Auger-Aliassime

Jannik ha poi parlato anche del suo meraviglioso feeling con i campi indoor, mentre non si è sbilanciato sulla finale che potrebbe vederlo ancora una volta contro Carlos Alcaraz, pronto a sfidare per un titolo per la sesta volta in questa stagione. Lo spagnolo deve però superare il canadese Felix Auger-Aliassime per ottenere la prima finale della carriera alle ATP Finals di Torino.