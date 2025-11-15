Sinner in finale alle ATP Finals ma pensa già al 2026: ha capito come diventare ancora più forte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tredicesimo atto contro Alex de Minaur non è stato facile per Jannik Sinner, ma il risultato alla fine è stato sempre lo stesso. Il campione italiano ha archiviato anche questa pratica in due set per andarsi a prendere la finale delle ATP Finals, dove aspetta uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime. E come sempre non sono mancati i momenti magici dopo il successo, condiviso con il pubblico di Torino. Un pubblico che dovrà aiutarlo e non poco a superare l'ultimo ostacolo. Il pensiero però va già al futuro, con Sinner che sa già su cosa lavorare per migliorare.

Sinner in finale alle Finals di Torino, il pensiero è già al 2026

Bisogna dare continuità infatti al servizio, che è stato senza dubbio l'arma in più del tennista italiano in questo finale di stagione. Per questo bisognerà lavorarci alla ripresa, dopo il meritato riposo post ATP Finals: "Anche l'anno scorso, a fine stagione, mi sentivo molto meglio nel servizio rispetto al resto dell'anno. Anche quest'anno è stato simile. Spero che lavoreremo molto nella pre-stagione per essere pronti per la prossima. Spero di poter servire in questo modo per tutta la stagione. Rendere il servizio il più stabile possibile. Ha funzionato molto bene. Soprattutto in questo torneo". Poche parole che sintetizzano la sua mentalità da campione.

L'affetto di Sinner per il pubblico di Torino

Un torneo che si chiuderà con la finale. Quella in programma domenica alle 18 sarà l'ultima partita della stagione per Sinner. L'obiettivo ovviamente è quello di chiuderla in bellezza nella migliore cornice possibile. Idee chiare per Jannik dopo de Minaur: "È l’ultimo torneo dell’anno per tutti noi, tutti siamo un po’ stanchi, ma ho la fortuna di avere tutti voi, il pubblico, che mi date una spinta in più. Giocare in casa è molto speciale, domani sarà molto difficile, ma sono molto contento di essere in questa posizione, di giocare in Italia davanti a voi".

Insomma, la chiusura della penultima intervista è stata un ringraziamento per quei tifosi che hanno urlato a gran voce il suo nome accompagnandolo e aiutandolo nei momenti difficili, che non sono mancati soprattutto nelle fasi finali della sfida con de Minaur: "Raggiungere tre finali consecutive a Torino significa molto per me. C'è un'atmosfera fantastica. È un posto fantastico per giocare a tennis. Anche un posto fantastico per concludere questa splendida stagione che ho disputato. Domani mi divertirò. Farò del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile. In ogni caso è stata una settimana fantastica".