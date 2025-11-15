Quando si gioca la finale delle ATP Finals 2025: data e orario dell’incontro di tennis

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nitto ATP Finals Torino 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è grande attesa, un attesa trepidante per la finale delle ATP Finals 2025. L'obiettivo, il sogno è quello di un'altra finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tecnicamente si può. Perché sia l'italiano che lo spagnolo si sono aggiudicati i rispettivi gironi, così hanno passato il turno in modo agevole e non si sono incrociati in semifinale. I vincenti delle semifinali, in programma oggi a Torino, si affronteranno nella finale che si terrà domenica 16 novembre con inizio alle ore 18.

La finale delle ATP Finals 2025: data e orario

L'orario dell'ultimo atto delle ATP Finals è spesso cambiato negli anni. Ma stavolta è tutto regolare, come lo scorso anno, la finale di Torino inizierà non prima delle ore 18 di domenica 16 novembre. In campo i vincenti delle semifinali Sinner-de Minaur, con un grandissimo favorito, e Alcaraz-Auger-Aliassime.

Dove vedere in TV e streaming la finale delle ATP Finals di Torino

La finale delle ATP Finals si potrà seguire in diversi modi. La partita andrà in onda in diretta in chiaro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, a partire dalle ore 18. Diretta TV anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Telecronaca della fidata coppia Elena Pero e Paolo Bertolucci. Streaming gratis con RaiPlay.it e con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati.

Chi giocherà la finale delle ATP Finals 2025

La finale di Torino potrebbero disputarla i primi due giocatori della classifica Mondiale, ma occhio alle sorprese che fanno parte della storia delle ATP Finals. In campo ci saranno il vincente di Sinner-de Minaur, con Jannik favoritissimo anche in virtù del 12-0 nei confronti diretti, e quello dell'altra semifinale, quella che si giocherà in serata tra Alcaraz e Auger-Aliassime.